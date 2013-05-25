  1. حوزه و دانشگاه
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

تاثیر مصرف صبحانه بر حافظه در روزهاي امتحان

تاثیر مصرف صبحانه بر حافظه در روزهاي امتحان

يك متخصص تغذيه و رژيم درماني از تاثير مصرف صبحانه بر افزايش 20 درصدي تمركز و حافظه كوتاه‌مدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا اماني گفت: صبحانه، مهمترين وعده غذايي است و بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه خوردن صبحانه هم در كودكان و هم در بزرگسالان در بهبود عملكرد ذهني و كاركرد شغلي تاثير دارد.

وي تصريح كرد: افرادي كه وعده‌ صبحانه را از ليست غذايي خود حذف مي‌كنند، شانس چاقي را در خود تا يك‌سوم افزايش مي‌دهند.

اماني ادامه داد: تاثير صبحانه خوردن بر روي موفقيت در آزمون‌هاي محاسباتي مانند رياضي بيشتر است و موجب افزايش تمركز و حافظه كوتاه‌مدت مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در تصريح نتايج آزمايشي كه بر روي دانش‌آموزان دبستاني اهواز انجام شده، گفت: در اين آزمايش با تهيه يك صبحانه‌ استاندارد و معمولي و با انجام بررسي‌هاي متقاطع مشاهده شد دانش‌آموزاني كه وعده صبحانه را مصرف كرده‌اند در مقايسه با كساني كه صبحانه نخورده‌اند، از قدرت تمركز و حافظه كوتاه‌مدتي به ميزان 20 درصد بالاتر، برخوردار هستند.

وي با تاكيد بر لزوم ايجاد عادت مصرف صبحانه در خانواده اظهار كرد: افرادي كه تمايل به خوردن صبحانه ندارند بايد اين عادت را به تدريج و با خوردن غذاهاي سبك مانند نصف ليوان آب‌ميوه، چاي رقيق و يا خوردن ميوه، در خود ايجاد كنند.

اين متخصص تغذيه درباره رژيم مناسب غذايي در ايام امتحانات عنوان كرد: ‌پيشنهاد مي‌شود ‌قبل از امتحان غذاي سنگين و پرچرب مصرف نشود و همچنين وعده شام به آخر شب موكول نشود. در وعده صبحانه نيز، مواد با پروتئين سرشار به همراه ميوه‌ فصل توصيه مي‌شود.

کد مطلب 2062509

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