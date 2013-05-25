شورای شهر چهارم ترکیبی از متخصصان باشد

حجتاله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای شهر آینده تهران میبایست با ترکیبی ازمتخصصین با تجربه در حوزههای مختلف مدیریت شهری باشد گفت: مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه حیات شهر، به این ترتیب همه بخشها و نهادهای مسئول اداره امور مختلف شهر اعم از امور فرهنگی،اجتماعی، آموزش و پرورش، اوقات فراغت، بهداشت عمومی، توسعه کالبدی، امنیت و نظم محلی، زیرساختها و تجهیزات شهری و... تحت پوشش سیستم مدیریت شهری قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در اصل یکصدم قانون اساسی، هدف اصلی از تشکیل شورای شهر، پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم عنوان شده است. بالطبع تحقق چنین رسالت سنگینی، مستلزم ایجاد مدیریتی فراگیر و در عین حال یکپارچه در حوزه شهری است .
این کارشناس مدیریت شهری با بیان اینکه از دیدگاه نظری، شورای شهر یکی از عناصر تاثیرگذار در سیستم مدیریت شهریمحسوب میشود از این رو بحث و بررسی در مورد نقش و عملکرد آن نخست نیازمند ارایه تصویری از مفهوم و مشخصات عمده سیستم کلان مدیریت شهری و عملکرد مورد انتظار از آن است گفت:در واقع ابتدا لازم است روشن شود که از کلیت سیستم مدیریت شهری چه عملکردهایی انتظار میرود تا بتوان در این چارچوب و متناسب با اقتضائات ناشی از جایگاه، نقش و عملکردهای عناصرذیربط و از جمله شورای شهر را تعیین کرد. با وجود تنوع مفهومی مدیریت شهری- که ریشه در نوع نگرشهای موجود به این موضوع دارد- میتوان تاکید بر جامعیت و فراگیری سیستم مدیریت شهری» را به عنوان فصل مشترک و عامتعاریف ارایه شده در رویکردهای جدید استنتاج و معرفی کرد. در این مفهوم،
مدیریت شهری باید تمام سیستم شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آن راتحت پوشش قرار دهد. مفهوم مدیریت شهری چنان گسترده و پیچیده است که به
هیچوجه نمیتوان شهرداری را با وظایف کنونیاش معادل مدیریت شهری دانست.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه مدیریت کلانشهر تهران در طی سالهای اخیر با چالشهای فراوانی روبرو بوده است گفت: حمل و نقل ناکارآمد شهری شامل ترافیک سنگین، عدم وجود پارکینگ کافی،عدم توسعه متناسب مترو، عدم یکپارچگی مدیریت شهری و عملکمرد جزیرهای وحتی متناقض برخی از حوزههای مدیریت شهری، عدم ارتباط اثربخش بین مسئولان و شهروندان و عدم توانایی در جلب مشارکت شهروندان جهت حضور در فرآیندهای تصمیمگیری شهری، ساخت و ساز بیرویه و ناهمگون، عدم توسعه توریسم شهری،آلودگی محیط زیست و اکوسیستم طبیعی شامل آب، هوا و نابودی فضای سبز وحیات وحش، عدم وجود سیستمهای مناسب جهت مدیریت آبهای سطحالعرضی و...همگی معضلات بزرگی هستند که سالهاست شهروندان تهرانی با آنها دست به گریبان بودهاند.
وی تاکید کرد: شورای شهر آینده تهران میبایست با ترکیبی ازمتخصصین با تجربه در حوزههای مختلف مدیریت شهری و نیز بهرهمندی ازمهندسین مجرب و کارآزموده که جایگاه و نقش تعیینکنندهای در اثربخشی وکارآمدی این تیم خواهند داشت با ارائه یک برنامه مدون و فراگیر هر چه سریعتر جهت برطرف نمودن این کاستیها و حل مشکلات شهروندان تهرانی چارهای بیندیشند.
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