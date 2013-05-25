ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف سازمان بهزیستی 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان صبح شنبه در افتتاح کارگاه اشتغال مؤسسه رهروان احسان سمنان ضمن تاکید بر اینکه باید برای جامعه هدف سازمان بهزیستی سمنان اشتغال پایدار ایجاد شود، گفت: این سازمان در طرح نهضت مسکن موفق به کسب رتبه اول شد.

وی افزود: امسال قرار است با اجرای طرح دانش کار برای جامعه هدف سازمان بهزیستی اشتغال ایجاد کنیم.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان سمنان با اشاره به این مطلب که متأسفانه دستگاه های اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را که در آن ذکر شده باید در استخدامی ها سه درصد معلولان جذب شوند رعایت نمی کنند، افزود: گروه های همیار برای ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند.

پهلوان با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار ضروری است خواستار ایجاد فرهنگ اشتغال شد.

در کارگاه اشتغال رهروان احسان، ۱۷ مددجو در زمینه های مختلف بسته بندی حبوبات، بافت تابلو فرش، تولید فیلتر هوای ماشین پراید، پخت شیرینی خانگی، و نان پیازی مشغول فعالیت شدند.

در پایان این مراسم از تعدای مددجویان و خیران تجلیل شد.