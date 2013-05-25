ائتلاف آبادگران جوان بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موسوی دبیر اجرایی ائتلاف آبادگران جوان بندرعباس ضمن اعلام موجودیت این ائتلاف، گفت: این ائتلاف برای شرکت در عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس اعلام موجودیت کرده است.

وی ادامه داد: ائتلاف بزرگ آبادگران جوان بندرعباس با شعار "ساختن بندرعباس نه تنها هدف ماست، برنامه ماست" فعالیت خود را آغاز کرده است.

موسوی افزود: این ائتلاف که از کمیته هایی شامل متخصصین مختلف تشکیل شده، در حال جمع بندی برنامه ها در حوزه های مختلف شهری شامل بخشهای عمرانی، مدیریت شهری، حقوق شهروندی، فرهنگی، اجتماعی و شهروند الکترونیک است.

دبیر اجرایی ائتلاف بزرگ آبادگران جوان بندرعباس خاطرنشان کرد: ائتلاف آبادگران از نمایندگانی از تمام اقشار شهروندان بندرعباسی تشکیل شده که به دلیل ممنوعیت تبلیغات در حال حاضر از اعلام اسامی اعضای این ائتلاف خودداری می کنیم.