احداث بزرگترین پروژه درمانی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه ملی با ظرفیت 540 تختخواب از جمله تعهدات دولت در بحث پروژه‌های ملی است که متأسفانه فقط بخشی از بودجه های اختصاص یافته آن تأمین شده است اما اخیرا یکی از خیرین برای کمک به این پروژه بیمارستانی اعلام آمادگی کرده است تا اجرای آن را تسریع ببخشد.

بنابراین گزارش، این بیمارستان بزرگترین پروژه درمانی در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جایگزین بیمارستان شهدای تجریش است که احداث آن نیاز به اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد ریال دارد .

بر اساس این گزارش، حاج ناصر بحری، خیر سلامت با صرف مبلغی قریب به 40 تا 50 میلیارد تومان در ساخت این بیمارستان مشارکت می کند.

بیمارستان 540 تختخوابی با 14 اتاق عمل، 480 تخت بستری و 128 تخت مراقبت‌های ویژه قرار است به عنوان بزرگترین بیمارستان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی احداث شود.