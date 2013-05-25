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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

جعفر عسگری:

دنیا تشنه عدالت امام خمینی (ره) است

دنیا تشنه عدالت امام خمینی (ره) است

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امام خمینی (ره) با پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت عدالت‌گونه‌ای را آغاز کردند که دنیا تشنه این حرکت است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت پنجاهمین سال قیام 15 خرداد و همچنین به مناسبت سالگرد مراسم ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی که در سالن اجتماعات صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه مردم ایران به عنوان مردمی فهیم و قدرشناس، همواره در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دارند، تاکید کرد: با اطلاع‌رسانی‌های مطلوب باید شرایط را برای ایجاد یک حماسه سیاسی قدرتمند مهیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) حرکتی را آغاز کردند که عدالت‌محوری در راس آن بود، اظهار داشت: دنیا، امروز تشنه عدالت خمینی کبیر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر استمرار حرکت امام (ره) در دستان رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است که با رهنمون‌های ایشان پرچم این انقلاب در دستان حضرت ولیعصر (عج) قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2062564

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