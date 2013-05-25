وزير دفاع: ايران نيروی نظامی به سوريه اعزام نكرده و نمی كند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در واكنش به انتشار گزارش‌هايي مبني بر حضور نيروهاي نظامي ايران در سوريه گفت:جمهوري اسلامي ايران نيروي نظامي به سوريه اعزام نكرده و نمي‌كند و چنانچه اقدامات خيرخواهانه و سياست‌هاي صلح‌طلبانه ايران براي تقويت روند صلح و آرامش در اين منطقه نبود، كشور‌هاي حامي تروريست‌ها درصدد راه‌اندازي درياي خون در سوريه بودند.

سردار وحيدي افزود: كشورهاي مدعي دخالت ديگران در امور سوريه كه قبلاً بطور وقيحانه با ارتكاب جنايت‌هاي جنگي در عراق و افغانستان و حمايت از جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در فلسطين و لبنان، منطقه را به صحنه جنگ و ناامني تبديل كرده‌اند، هدفي جز تداوم و افزايش روند خشونت در منطقه خاورميانه ندارند.

وزير دفاع تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ سياست درست و اصولي خود براي حل بحران سوريه، اعتقادي به اعزام نيروي نظامي به اين كشور ندارد و معتقد است دشمنان مردم سوريه حال كه در مقابل دفاع جانانه، انسجام و يكپارچگي دولت، ملت و ارتش سوريه شكست‌هاي پي‌درپي را متحمل شده‌اند، با اينگونه ادعاهاي دروغين قصد دارند ضمن توجیه شكست‌هاي خود و انحراف افکار عمومی منطقه و جهان از پیروزی سوریه در جنگ با تروریسم و حامیانشان، نقش ملت، دولت و ارتش سوریه را در خلق این پیروزی‌ها، کوچک جلوه دهند.

سردار وحیدی با بیان اینکه حمایت برخی کشورها از تروریست هایی که بدترین جنایات را در سوریه مرتکب شده اند هیچ توجیهی ندارد گفت: غرب بویژه آمریکا به دنبال جنگ‌افروزی و تشدید منازعات منطقه‌اي است تا از طریق افزایش فروش سلاح، اقتصاد بحران زده خود را نجات بخشند.

وی تصریح کرد: کشورهای غربی که هیچ نقشی در شکل گیری و توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی سوریه نداشته‌اند، با اقدامات تخریب گرانه درصدد انهدام این زیرساخت ها هستند تا دولت و ملت سوریه را سال های سال وابسته و محتاج کنند و به اقتصاد بحران زده خود جان تازه‌اي ببخشند همان کاری که در عراق و افغانستان انجام دادند.

وزیر دفاع در پايان گفت: ما به آنان هشدار می دهیم دست از این همه لجاجت و سبعیت و اقدامات خشن و تروریستی بردارند زیرا صبر ملت های منطقه نیز حدی دارد.