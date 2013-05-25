۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

تروریست های لیبیایی مسئول حمله به پایگاه نظامی و معدن اورانیوم فرانسه در نیجر هستند 

رئیس جمهوری نیجر تروریست های لیبیایی را مسئول دو حمله پنجشنبه گذشته به یک پایگاه نظامی و معدن اورانیوم فرانسه در نیجر معرفی کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری نیجر لحظاتی قبل به خبرگزاری فرانس 24 گفت: تروریست هایی که مسئول دو حمله پنجشنبه گذشته به یک پایگاه نظامی و معدن اورانیوم فرانسه در نیجر هستند از لیبی به کشور آمده اند.

بر اثر انفجار بمب اول در سربازخانه‌ ای در آگادز بزرگ‌ترین شهر شمال نیجر، ۱۹ نفر کشته شده که ۱۸ تن از آنها سرباز بودند. همچنین در حمله به شرکت فرانسوی آرووا که معدن اورانیوم سومیر در شهر آرلیت را اداره می‌کند، یک نفر کشته و ۱۴ فرد دیگر زخمی شدند.

جنبش "توحید و جهاد در غرب آفریقا" ضمن پذیرش مسئولیت این دو حمله هدف از آن را انتقام از عملیات نظامی فرانسه در مالی عنوان کرده است.

 

