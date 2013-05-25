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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

در منطقه آزاد انزلی:

ششمین نشست تخصصی شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد پایان یافت

ششمین نشست تخصصی شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد پایان یافت

انزلی - خبرگزاری مهر: نخستین روز از ششمین نشست تخصصی شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور به میزبانی منطقه آزاد انزلی ظهر شنبه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست تخصصی مواردی چون نحوه حضور مشترک در نمایشگاه های تخصصی بین المللی در حوزه های سرمایه گذاری و بازرگانی، راهکارهای توسعه تعاملات با گمرک و سایر نهادهای مرتبط به همراه گسترش منابع درآمدی مناطق، مورد بررسی معاونان اقتصادی - سرمایه گذاری و مدیران گمرکی مناطق آزاد هفت گانه کشور قرار گرفت.

همچنین بازدید از پروژه های عمرانی، زیرساختی و توانمندی های تولیدی، صنعتی و بازرگانی این منطقه از دیگر برنامه های این نشست است.

یکسان سازی روند اجرای قانون نحوه اداره مناطق آزاد در همه مناطق، تبادل نظر و بهره گیری از تجربیات یکدیگر، مقایسه تطبیقی الگوی پایدار جذب سرمایه گذار و مذاکره در خصوص معرفی سرمایه گذاران به مناطق دارای مزیت بیشتر، مهمترین دلائل تشکیل شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور است.

این نشست در روزه های چهارم و پنجم خرداد ماه جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود

کد مطلب 2062633

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