ششمین نشست تخصصی شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست تخصصی مواردی چون نحوه حضور مشترک در نمایشگاه های تخصصی بین المللی در حوزه های سرمایه گذاری و بازرگانی، راهکارهای توسعه تعاملات با گمرک و سایر نهادهای مرتبط به همراه گسترش منابع درآمدی مناطق، مورد بررسی معاونان اقتصادی - سرمایه گذاری و مدیران گمرکی مناطق آزاد هفت گانه کشور قرار گرفت.

همچنین بازدید از پروژه های عمرانی، زیرساختی و توانمندی های تولیدی، صنعتی و بازرگانی این منطقه از دیگر برنامه های این نشست است.

یکسان سازی روند اجرای قانون نحوه اداره مناطق آزاد در همه مناطق، تبادل نظر و بهره گیری از تجربیات یکدیگر، مقایسه تطبیقی الگوی پایدار جذب سرمایه گذار و مذاکره در خصوص معرفی سرمایه گذاران به مناطق دارای مزیت بیشتر، مهمترین دلائل تشکیل شورای معاونان اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور است.

این نشست در روزه های چهارم و پنجم خرداد ماه جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود