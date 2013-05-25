بيش از 16 كيلو ماده مخدر شیشه در استان سمنان كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل فرماندهي انتظامي استان سمنان از افزایش 927 درصدی کشف ماده مخدر شیشه در این استان طی سالجاری خبر داد و گفت: این امر هشداری به مسئولان و خانواده ها است.

وی با اشاره به کشف یک کیلو و 530 گرم شیشه در این مدت در سال 91 گفت: در این ارتباط امسال 144 نفر دستگیر شدند و 37 درصد پرونده های تشکیل شده مواد مخدر مربوط به شیشه است.

ضرورت تقویت باورهای دینی برای جلوگیری از گرایش جوانان به اعتیاد

فرمانده انتظامی استان سمنان مصرف ماده مخدر شیشه را دارای عواقب خطرناک خواند و تصریح کرد: در بسیاری از موارد جبران این خسارت برای افراد غیرممکن و یا به سختی امکان پذیر است.

میرزایی خطاب به خانواده ها از آنها خواست تا در تربیت دینی فرزندان خود جدی باشند و گفت: بهترین راه پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به دام اعتیاد تقویت باورهای اعتقادی و دینی آنان است.

وي با تاکید بر عزم پلیس برای برخورد قاطع با سوداگران مرگ از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات در خصوص این گونه فعالیت ها را با مرکز فوریت های پلیسی 110 در میان گذارند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: اغلب مصرف کنندگان این ماده در ماه های اول مصرف اثرات توهم زائی بسیار کمی را تجربه کرده اند و فاز غالب آنها لذت بردن بسیار زیاد، تجربه داشتن سطح بسیار بالای انرژی، خلاقیت فراوان ذهنی و ... بوده است که این فرایند ها تا مدت محدودی هم برایشان قابل کنترل بوده (البته تا زمانی که عنان اختیار فرد کاملا در دست شیشه قرار نگرفته) ولی پس از گذشت مدت زمانی از مصرف تمامی این مسائل از کنترل فرد مصرف کننده خارج می شود.

میرزایی همچنین تصریح کرد: این امر تا جائی پیش میرود که نه تنها کنترل این مسائل بلکه کنترل کوچکترین مسائل حیاتی هم از اختیار فرد معتاد خارج می شوند و فرد مصرف کننده احساس می کند که دیگر بدون مصرف شیشه قادر به انجام هیچ فعالیتی نیست یا بهتر بگویم انجام هیچ فعالیتی بدون مصرف شیشه برای او لذت بخش نیست.

فوت یک زائر عراقی در دامغان بر اثر سانحه رانندگی

فرماندهی انتظامی استان سمنان همچنین از فوت یک زائر عراقی در سانحه رانندگی در کمربندی دامغان خبر داد و گفت: این سانحه ساعت دو و 58 دقیقه بامداد شنبه رخ داد و این فرد در برخورد با یک دستگاه کشنده با اتوبوس زائران عراقی فوت شد.

وي افزود: در این سانحه که به گفته کارشناسان پلیس راه ناشی از بی توجهی راننده کامیون کشنده دانگ فنگ رخ داد راننده ایرانی اتوبوس نیز راهی بیمارستان شد.

ميرزايي با اشاره به اینکه اتوبوس زائران عراقی از قم به مشهد در حرکت بود که دچار این سانحه شد و با تدبیر دستگاههای امدادی تمامی زائران با اتوبوس دیگری به سفر خود ادامه دادند، گفت: خستگی و خواب آلودگی، صحبت با تلفن همراه و خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی از اقداماتی است که در بسیاری از موارد منجر به بی توجهی راننده به جلو و بروز این گونه حوادث می شود.

اعضای یک خانواده با 500 گرم مواد مخدر صنعتی شیشه دستگیر شد

فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران این فرماندهی اعضای یک خانواده را در ایستگاه پلیس راه سرخه با 500 گرم ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه دستگیر کردند، افزود: ماموران پلیس با اجرای طرح ایست و کنترل در پاسگاه پلیس راه سرخه به یک دستگاه سورای پژو روآ، مظنون شدند.

میرزایی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 500 گرم ماده مخدر شیشه از سه سرنشین این خودرو که اعضای یک خانواده هستند، کشف شد که هر سه نفر دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

وي در خاتمه افزود: اعتیاد به ماده مخدر صنعتی شیشه بسیار خطرناک تر نسبت به انواع دیگر مواد مخدر است و عوارض ناشی از اعتیاد به این ماده مخدر، در بیشتر موارد غیر قابل جبران است.