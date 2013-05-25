درمان 8500 هزار زائر در مدينه منوره در 13 روز/ ليزخوردن و سقوط از پله بيشترين مراجعات

دكتر محمدعلي جباري در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد:13 روز نخست ماه رجب، هشت هزار و 500 مورد ويزيت عمومي براي زائران حرم نبوي انجام شده است. كه از اين تعداد 395 نفر از خدمات تخصصي در حوزه زنان و 904 نفر از خدمات تخصصي داخلي استفاده كردهاند.
به گفته نماينده مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هلال احمر يك هزار و 876 مورد تزريقات، 284 مورد تست قند خون، 172 مورد پانسمان، 112 مورد نوار قلب، 135 مورد سرمتراپي، 3 مورد جراحي موضعي و 23 دفعه دياليز از جمله خدمات پزشكي است كه براي زائران ايراني در مدينه منوره ارائه شده و همچنين در اين مدت 40 زائر ايراني به بيمارستان سعودي اعزام و 12 زائر ايراني در بيمارستانهاي كشور ميزبان بستري شدهاند.
دكترجباري افزود: بيشترين دليل مراجعه زائران ايراني به مراكز پزشكي جمعيت هلال احمر در مدينه منوره ضربديدگيهايي است كه نياز به معاينات دارند. سقوط از پله يا ليزخوردن در حمام از جمله مواردي است كه باعث ضربديدگي زائران ميشود.
وي از مشكلات تنفسي فوقاني، دردهاي عضلاني و درد مفاصل و بيماريهاي سرماخوردگي، فشار خون و ديابت به عنوان دلايل شايع ديگر مراجعه زائران به مركز پزشكي حج در مدينه منوره نام برد.
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