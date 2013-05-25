سخنرانی رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی با موضوع بررسی پرونده هسته ای در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی می کند.

این سخنرانی فردا ساعت 11 در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد.