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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

با موضوع بررسی پرونده هسته ای انجام می شود؛

سخنرانی رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در دانشگاه تربیت مدرس

سخنرانی رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در دانشگاه تربیت مدرس

علی باقری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در دانشگاه تربیت مدرس به بررسی پرونده هسته ای کشورمان می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی با موضوع بررسی پرونده هسته ای در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی می کند.

این سخنرانی فردا ساعت 11 در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد.

کد مطلب 2062650

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