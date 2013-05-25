110 تن شكر با نرخ مصوب در رشت توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زیرک عصر شنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: در چارچوب طرح ماه رحمت كه از 25 ارديبهشت آغاز و تا پنجم خرداد ماه ادامه دارد، ميزان 110 تن شكر با نرخ مصوب براي توزيع در شهر رشت در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: اين امر در مجتمع وارش واقع در بلوار شهيد مدرس رشت، جنب آتش نشاني از امروز چهارم خرداد ماه انجام گرفته و شهروندان مي توانند از ساعت 8 صبح تا 9 شب براي خريد اين كالا مراجعه کنند.

معاون توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: توزیع شکر با همكاري شركت انديشه سبز زمرد و شهرداري رشت به مرحله اجرا در آمده است.

وي تصريح كرد: قيمت هر کیلو شكر براي مصرف كننده در اين طرح 15 هزار و 500 ريال است.

زیرک همچنين به مشاركت 157 واحد توليدي و صنفي استان در چهارچوب اجراي طرح ماه رحمت خبرداد و یادآورشد: اين واحدها اقدام به عرضه كالاهاي اساسي مورد نياز شهروندان با شرايط مناسب می پردازند.