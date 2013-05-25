مجری انتخاباتی شبکه دو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عابدینی که پیشتر اجرای برخی گفتگوهای ویژه شبکه دو را بر عهده داشت، مجری برنامه انتخاباتی گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما میشود.
وی هر روز به مدت 45 دقیقه با کاندیداهای انتخاباتی گفتگو خواهد کرد.
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از ساعت 22:45 شنبه، چهارم خرداد با حضور سعید جلیلی، کاندیدای شماره 15 آغاز میشود.
جدول پخش برنامههای انتخاباتی نامزدها شامل مناظرههای مشترک، گفتگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی آنها از شبکههای رادیویی و تلویزیونی در مراسم قرعهکشی روز گذشته با حضور نمایندگان نامزدها و رئیس رسانه ملی مشخص شد.
عابدینی در سابقه فعالیت خود مدیر کلی اخبار خارجی صدا و سیما و نگارش مقالات مختلف در حوزه ارتباطات و روزنامهنگاری را دارد.
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