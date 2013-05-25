بیداری اسلامی حاصل خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام جهانی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید حسین لاله در روستای قشلاق جیتو شهرستان قرچک، با اشاره به ایثار و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دفاع از عزت و کیان میهن اسلامی افزود: تکریم از خانواده شهدا و جانبازان وظیفه تمامی آحاد جامعه به ویژه مسئولان که باید بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر آنان قرار گیرد.

وی بیان داشت: افتخار خانواده شهید حسین لاله تربیت چنین فرزندی که جان بر کف برای جهان اسلامی رهسپار میدان نبرد شده، است.

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک ادامه داد: بیداری اسلامی حاصل خون شهدا و ایستادگی بر اعتقادات اسلامی است.

وی اظهار داشت: ایثار و فداکاری این جوانان انقلابی و مؤمن نبود، هم اکنون کشورمان در دنیا سرافکنده و وابسته به قدرتهای غربی بود، حتی اگر یک شهر و یک وجب از خاک پاک ایران اسلامی در زمان جنگ، در اشغال نیروهای صدام ملعون می ماند نیز در حال حاضر ایران از این همه عزت و افتخار در جهان برخوردار نبود و در برابر دشمنان سرافکنده می شد.

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک ادامه داد: خون پاک شهدا که ما وامدار و مسئول آن هستیم، پیروزی نهایی اسلام را در جهان نوید می دهد.

وی تصریح کرد: مردم غیور ملت ایران با نثار جان و خون پاک فرزندانشان، اجازه ندادند آسیبی به کشور برسد.

گفتنی است، در ادامه این دیدار پدر شهید حسین لاله به بیان خاطراتی از آن شهید بزرگوار پرداخت و در پایان این دیدار از پدر شهید به مناسبت روز پدر با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

شهید حسین لاله در تاریخ هفتم آذر ماه 1361 در عملیات محرم به درجه رفیع شهادت نائل شد.