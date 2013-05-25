کتاب " بازمانده " در حوزه هنری مازندران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری مازندران و تدوين­گر اين مجموعه خاطرات اظهار داشت: اين كتاب که با حمایت حوزه هنری مازندران به مرحله انتشار رسیده، شامل مجموعه خاطرات نورمحمد کلبادی نژاد، يكي از جانبازان مازندراني هشت سال دفاع مقدس بوده كه وقايع و رخدادهاي جبهه هاي جنگ را به زيبايي روايت كرده است.



كتاب بازمانده، در 12 فصل تدوين شده با دو هزار و 200 نسخه در بهار 92 به چاپ رسیده است.



سید ولی هاشمی تاکنون تدوینگر چندین کتاب برجسته از جمله ستاره شمالی، معبر هشتم، بوی تربت، آفتاب شمال، روزگار عسرت، بچه های قاف بوده است.

