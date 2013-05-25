آزادسازی خرمشهر فتح ارزشها بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسين بابایی بعد از ظهر شنبه در مراسم رونمایی از سند سجلی شهدای استان گلستان ابراز داشت: این مسیر، مسیر همیشگی تاریخ است و در واقع شکل جنگ است که تغییر پیدا می کند و اصل همیشه باقی می ماند و در واقع دفاع همچنان بافی است و اساسا انقلاب اسلامی ادامه جنگ بین حق و باطل است که البته این دفاع از زمان حضرت آدم آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این جنگ به ما تحمیل شد، ادامه داد: وجود مردم با خدایی که در کشور وجود دارد تنها دلیلی بود که باعث شد تا دشمن در این جنگ نتواند به موفقیت دست پیدا کند.

فرمانده سپاه نینوای استان اضافه کرد: مردم کشور در آن زمان زیر پرچم ولایت توانستند با استقامت به پیروزی دست پیدا کنند و اگر انقلاب مصر هم در حال حاضر زیر پرچم ولایت عادل قرار بگیرد قطعا پيروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه حزب الله لبنان توانسته با وجود ولایت فقیه پیروز میدان های نبرد باشد افزود: مردم لبنان زیر پرچم ولایت امام عادل توانسته اند به هر بهانه ای آن رشادتها را حفظ کرده و آن ایام برای آنها همیشه برجسته نمود می کند و روح انقلابيگری بین آنها زنده بماند.

وی در ارتباط با انتخابات یادآور شد: بعد احراز صلاحیت های کاندیداها آمریکا اعلام کرده است که تمام قدرت را برای اعمال نفوذ در این انتخابات به کار می گیریم و مردم با شرکت پر شور خود نباید بگذارند تا دشمن به توطئه های شوم خود دست پیدا کند.

بابایی ابراز داشت: در انتخابات باید فضایی با آرامش را برای مردم ایجاد کرد و حفظ شود و باید مردم سعی داشته باشند تا بهترین سرباز را برای ولایت انتخاب کنند.

وی ادامه داد: کسی که در انتخابات، انتخاب می شود باید دارای خصوصیاتی همچون دشمن ستیزٰ، نترس و عدالت جو باشد.