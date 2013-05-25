اعتکاف بهترین فرصت برای خودسازی و نزدیکی به خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر شنبه در جمع معتکفین که در محل مسجد جامع برگزار شد اظهارداشت: شما معتکفین که در این سه روز در این مکان مقدس معتکف هستید باید از این لحظات ارزشمند و نورانی بیشتر استفاده و بهره کافی ببرید.



وی افزود: آن چیزی که در این مراسم معنوی می تواند انسان را بیشتر به خدای متعال نزدیک کند آن است که یک انسان مومن این سه روز را بدور از هیاهوی شهر فقط به یاد او باشد تا خداوند متعال گناهان او را ببخشد.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: همه ساله در ایام ولادت با سعادت حضرت علی (ع) مراسم معنوی در سراسر کشور بخصوص در استان ما برگزار می شود که استقبال از این مراسم توسط مردم بخصوص نسل نوجوان و جوان ما بسیار چشمگیر است.



آیت الله باریک بین به حضور گسترده نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با همه هجمه های فرهنگی که دشمنان بر علیه این ملت ایران در حال برنامه ریزی هستند ولی این مساجد به حضور نوجوانان و جوانان هرساله با شکوهتر و چشمگیرتر از سالهای گذشته رونق می گیرد.



امام جمعه قزوین به ایام انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر که شورای نگهبان کاندیداها را تائید کرده باید در بین این افراد اصلح را انتخاب کنیم.



وی دوری از تخریب کاندیداها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این انتخابات باید حرمت افراد را نگه داشته و از هرگونه تخریب پرهیز کنیم.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری ادامه کرد: باید با حضور گسترده و باشکوه خود در این آزمون بزرگ برگ زرین دیگری به افتخارات این نظام و این استان رقم بزنیم.