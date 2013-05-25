اتمام آموزش امدادي به 5 هزار مربي و مدير مدرسه / آغاز اجراي طرح دادرس

محمد جعفريان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: نخستین دوره آموزشی طرح ملی دادرس ویژه مربیان و مدیران مدارس از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاري در تمامی استان های کشور آغاز شد و اول خردادماه سال جاري به اتمام رسيد.



وي افزود: در اين طرح مربیان و مدیران یاد شده پس از طی این دوره آموزشی، مهارت های امدادی را به دانش آموزان مدارس تحت مدیریت خود آموزش می دهند. البته اين طرح در فاز نخست قرار دارد و تا پايان طرح حدود 30 هزار مدير آموزش ديده و طرح در 15 هزار مدرسه راهنمايي در سراسر كشور اجرايي مي شود.

جعفريان گفت: در طرح ملی سلامت محور دارس، مربيان و مديران مدارس مهارت های امدادی را فراگرفته و به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز این مقطع آموزش می دهند.



بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان جوانان هلال احمر و آموزش و پرورش هشت آیتم امدادی شامل تخلیه اضطراری، ارزیابی، کنترل علایم حیاتی، شناخت نقاط امن، حمل مصدوم، کمک های اولیه، پانسمان، بانداژ و آتل بندی به دانش آموزان مقطع راهنمایی آموزش داده شده تا ضمن ارتقای آمادگی آنها، آسیب های احتمالی ناشی از وقوع حوادث بویژه سیل و زمین لرزه در مدارس کاهش یابد.