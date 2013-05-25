آملی ها صاحب هتل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آمل ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: پس از واگذاری مدیریت بهره برداری هتل شهرداری آمل به شركت تعاوني سهام عدالت این شهرستان ، مراحل تجهيز آن توسط این شرکت و با همکاری سازمان بهسازی ونوسازی ونیز سازمان عمران شهرداری آمل انجام شد و پس از چندین سال بلاتکلیفی برای استفاده شهروندان ونیز مسافران بهره برداری خواهد شد.



احمد اميرسليماني با اشاره به اینکه هتل شهرداری آمل با پیگیریهای فراوان مسئولان شهری و دستور مستقیم مقام معظم رهبری در سال 1380 از مجموعه سپاه به شهرداری واگذار شد، افزود: در این مدت بازسازی کامل هتل انجام شد و در سال 90 نیز با اعتبار حدود 5میلیارد ريال توسط شهرداری آمل مرمت واحیا شد.



وی، با بیان اینکه بهره برداری دوباره هتل شهرداري آمل از آرزوهاي ديرينه وخواسته های به حق شهروندان اين شهر بوده است و اضافه کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به علت استقبال نکردن بخش خصوصی وسرمایه گذاران برای نگهداری ومدیریت هتل، بلااستفاده ورها شده بود که اواخر سال گذشته در یک قرارداد 12ساله مدیریت بهره برداري هتل به شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان آمل واگذار شد.



شهردار آمل به مشخصات هتل شهر آمل اشاره کرد و ادامه داد: بنا ساختمانی هتل آمل متعلق به دوره ي پهلوي اول بوده و بناي مفيد آن هزار و 760 متر مربع و در دو طبقه است.



وی اضافه کرد: هتل شهر آمل دارای 17 اتاق مجهز به سرويس بهداشتي و حمام، قهوه خانه سنتي، رستوران مدرن، لابي هشت وجهی که به تمام ساختمان دسترسی دارد، اتاق مديريت و پاركينگ خودرو براي حدود 90 دستگاه است.



شهردار آمل یادآورشد: متاسفانه نبود هتل در شهر آمل در سالهای اخیر سبب شده تا مسافران از این شهر تاریخی و گردشگری تنها به عنوان یک شهر عبوری استفاده کنند و به هتل های شهرهای همجوار مراجعه کنند.



شهر آمل بیش از 250 هزارنفر جمعیت دارد.