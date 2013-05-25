به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌پور اظهار کرد: به دنبال تشکیل ستاد هماهنگی خرید تضمینی گندم در استانداری خراسان‌رضوی و پیش‌بینی سازمان جهادکشاورزی استان مبنی بر برداشت افزون بر 900 هزار تن گندم از مزارع خراسان‌رضوی، از ابتدای اسفند ماه سال گذشته در راستای هر چه بهتر خدمات‌رسانی و تسریع در عملیات خرید و تخلیه گندم‌کاران و به دنبال تشکیل ستاد خرید گندم در این شرکت، بیش از 30 مرکز و کمیسیون خرید در سطح شهرستان‌های استان و نیز دیگر تمهیدات ویژه این مهم پیش‌بینی شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج قیمت خرید تضمینی گندم را در سال جاری 7 هزار و 200 ریال با احتساب چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیر مفید اعلام کرد و افزود: در راستای ترویج آفت‌زدایی به ازای هر درصد پاکی گندم مبلغی به عنوان جایزه پاکی به قیمت پایه گندم افزوده می‌شود.

حسن پور ابراز امیدواری کرد: در امسال همچون سال‌های گذشته و با توجه به آمادگی همه جانبه بانک عامل، پرداخت وجه گندم‌کاران طی 24 ساعت به حساب آنها واریز می‌شود؛ لذا ضروری است گندم‌کاران قبل از تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به افتتاح حساب در شعب بانک سپه اقدام کنند.