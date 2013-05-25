دانش آموزانی شیروانی رتبه های برتر آزمون هماهنگ منطقه خراسان را کسب کردند

سهراب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، افزود: درنا بیچرانلو، زکیه جهانی، مریم بابازاده، سالومه لقمانی، آناهیتا حسن پور، هیوا صدقی و مبینا شاکری دانش آموزان مجتمع آموزشی سما شیروان هستند که موفق شدند در آزمون هماهنگ منطقه ای سطح خراسان بزرگ رتبه های برتر را کسب کنند.

وی در ادامه از برگزاری نمایشگاهی به مناسبت سوم خرداد و سالروز حماسه آزادی خرمشهر در آموزشگاه دخترانه سما واحد شیروان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه پوستر و عکس های مربوط به حماسه آزاد سازی خرمشهر به نمایش گذاشته شده است.

محمدی با بیان اینکه نمایشگاه عکس حماسه خرمشهر از شنبه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: این نمایشگاه در روز نخست با استقبال خوب دانش آموزان و اولیاء آنها مواجه شد و بر اساس برنامه تا آخر هفته جاری نیز دایر خواهد بود.

محمدی همچنین از راه اندازی دبیرستان و هنرستان کاردانش در مجتمع سما شیروان خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده، دبیرستان دخترانه و پسرانه سما با رشته های علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک راه اندازی خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این هنرستان کاردانش دخترانه و پسرانه سما نیز با آموزش رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک، عمران، مکانیک خودرو، تاسیسات، رباتیک، کشاورزی(پرورش آبزیان، پرورش گیاهان زینتی، پرورش زنبور عسل، بهداشت دام و طیور)، طراحی دوخت، طراحی فرش دست باف، خودآرایی، تربیت بدنی، گرافیک، نقشه کشی ساختمان، طراحی و دکوراسیون داخلی، حسابداری، کامپیوتر، معماری، بهداشت، موسیقی در مجتمع آموزشی سما واحد شیروان راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 168 هزار نفری شیروان 30 هزار دانش آموز دارد که زیر نظر چهار هزار نیروی فرهنگی در 417 آموزشگاه شهری و روستایی تحصیل می کنند.