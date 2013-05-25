80 مقاله به همايش عشاير، نظم و امنيت در اردبيل ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم كريم خاني بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگي برگزاري همايش عشاير، نظم و امنيت در اردبيل اضافه كرد: اين همايش در ششم شهريور ماه امسال در اردبيل برگزار خواهد شد.

وي به ضرورت همكاري و مشاركت مراكز علمي در هر چه بهتر و با شكوه تر برگزار شدن اين همايش اشاره كرد و یادآور شد: نقش اساتيد و نخبگان علمي در بررسي مقاله هاي دريافتي بسيار ارزشمند بوده و شايسته است تلاشگران در اين عرصه در هر چه بهتر و با كيفي برگزار شدن اين همايش پليس را ياري كنند.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به مشخص شدن اعضاي كميته علمي، داوران و اساتيد بررسي كننده يادآور شد: ارسال مقالات علمي به اين همايش ادامه دارد.

وي با تاكيد بر هر چه بهتر برگزار شدن همايش عشاير، نظم و امنيت در اردبيل تصريح كرد: پيش بيني مي شود كه اين همايش به نحو شايسته و مطلوب در استان برگزار شود.

كريم خاني با اشاره به اثر گزاري اين همايش در سطح ملي ادامه داد: شايسته است همه اعضا و مشاركت كنندگان وظايف محوله را به نحو مطلوب انجام دهند تا در روزهاي برگزاري از نظر اسكان و اياب و ذهاب و ساير موارد مشكلي نداشته باشيم.

وي عشاير را مرزداران واقعي و مردمي ولايت مدار و ولايت دوست عنوان كرد و افزود: عشاير در طول تاريخ خط مقدم دفاع از مرزهاي كشور بوده و نقش ارزشمندي از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جامعه بر عهده دارند.