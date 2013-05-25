بسيج امكانات قم براي پذيرايي از زائران سالگرد ارتحال امام راحل

به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در جلسه ستاد بزرگداشت بيست و چهارمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني(ره) و پنجاهمين سالگرد قيام خونين 15 خرداد كه در تالار امام رضا(ع) استانداري برگزار شد، طي سخناني با گراميداشت ياد و خاطره معمار كبير انقلاب اسلامي اظهار كرد: عزت، آزادگي، شرافت و سربلندي امروز ايران اسلامي، مرهون اين مرد بزرگ الهي است.

وي با بيان اينكه قم در ايام 14 و 15 خرداد ميزبان خيل عظيمي از زوار شركت كننده در مراسم سالگرد امام راحل از استان هاي مختلف كشور است، لزوم برنامه ريزي همه جانبه براي پذيرايي و ارائه خدمات به آنان را خواستار شد و افزود: مردم و مسؤلان استان وظيفه سنگيني را در امر بزرگداشت اين ايام ، پذيرايي از زوار اعزامي از ساير استان‌ها و اعزام كاروان‌هاي مردمي از قم به مرقد مطهر حضرت امام دارند.

استاندار قم با بيان اين كه در اين زمينه ها، برنامه ريزي و هماهنگي هاي خوبي در استان صورت گرفته است، گفت: مواردي است كه بايد ظرف همين امروز و فردا در كميته ها مطرح و تعيين تكليف گردد اما برخي مباحث نظير انجام فعاليت هاي علمي و توليد آثار فاخر راديو و تلويزيوني در زمينه قيام 15 خرداد مربوط به كل سال مي شود كه بايد در طول سال پيگيري شود.

پيريايي با اشاره به پنجاهمين سالگرد قيام تاريخي 15 خرداد سال 42، بر لزوم پاسداشت ويژه اين مناسبت مهم و تبيين ابعاد و اهميت آن تاكيد كرد و افزود: اهميت حماسه 15 خرداد و بيان نقش و جايگاه محوري قم در اين حادثه موضوع مهمي است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده و پنجاهمين سالگرد قيام فرصت مناسبي را براي نگاه پررنگ تر به آن فراهم كرده است.

وي از برگزاري همايش بزرگ بين المللي ويژه اين مناسبت در 12 خردادماه خبر داد و گفت: اهميت و بعد ملي و بين المللي اين همايش مي‌طلبد كه دستگاه‌هاي استان همكاري لازم را در برگزاري هر چه باشكوه تر و فضا سازي آن داشته باشند.

استاندار قم با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام گرفته براي برگزاري دو مراسم ويژه بزرگداشت ايام الله 14 خرداد و مراسم راهپيمايي روز 15 خرداد در قم، بر لزوم اطلاع رساني و دعوت از اقشار مختلف مردم براي حضور گسترده و پرشور در اين مراسمات و برپايي مجالسي در خور خاستگاه امام و انقلاب تاكيد كرد.

پيريايي همچنين به برنامه اعزام كاروان مردمي از قم به مرقد مطهر امام راحل اشاره كرد و گفت: بر اساس برنامه و سهميه تخصيص يافته به استان، امسال 20 هزار نفر از مردم قم در قالب كاروان هاي تجديد ميثاق با امام و ولايت عازم تهران مي شوند.

وي لزوم آماده‌باش دستگاه‌ها در ايام تعطيلات 14 و 15 خرداد براي خدمات رساني مطلوب را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مديران دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هاي در صف اول خدمات‌رساني بايد حضور فعالي را در اين ايام داشته باشند.

استاندار قم ضمن تقدير از تلاش دستگاه ها ابراز اميدواري كرد كه در سايه همدلي، هماهنگي و جديت دستگاه‌ها شاهد شكل‌گيري تجربه ديگري در زمينه خدمات‌رساني شايسته و در خور شأن به زوار و عاشقان امام باشيم.

برگزاری همایش نيم قرن حماسه 15 خرداد

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با ارائه گزارش از اقدامات و برنامه هاي تدارك ديده شده در جهت هرچه باشكوهتر برگزار شدن نيمه قرن حماسه 15 خرداد قم گفت: امسال همايش بين المللي نيم قرن حماسه 15 خرداد با هدف معرفي قم و دستاوردهاي15 خرداد كه زمينه ساز بيداري اسلامي بوده برنامه هاي متنوعي تداركات ديده شده است.

نصرت الله لطفي به برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) در شب 14 خرداد از سوي مقام معظم رهبري را از ديگر برنامه‌هاي ستاد اعلام نمود و اظهار داشت: در 15 خرداد نيز مردم گراميداشت از سوي اقشار مختلف حوزه علميه كه برگزار مي‌شود.

در اين جلسه رؤساي كميته‌هاي ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خميني (ره) استان گزارشي از اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي اين ايام ارائه دادند.

