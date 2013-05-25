ستاد جوانان اصلاح طلب: بدون هاشمی نامزد دیگری در انتخابات نداریم/ اعضا منتظر تصمیم نهایی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل این بیانیه به این شرح است:

جمعی از جوانان کشور از شروع سال جاری با هدف مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت کشور، فعالیت های انتخاباتی خود را با محوریت دعوت از حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات آغاز کرده و اقدام به تشکیل ستاد انتخاباتی کردند.

به دنبال عدم کاندیداتوری سید محمد خاتمی و اعلام حضور فداکارانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی موجی از امید، شور و شوق در میان مردم و به ویژه جوانان بوجود آمد و ستادهای جوانان اصلاح طلب نیز در تهران و سراسر کشور با قوت بیشتری فعالیت خود را ادامه داد.



اما این شور و شوق دیری نپایید و رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شاخص ترین بازمانده نسل انقلاب اسلامی و دومین مقام برجسته کشور چه در زمان رهبری حضرت امام خمینی و چه پس از آن در برهه ای طولانی از دوره رهبری آیت الله خامنه ای، جامعه و خصوصا جوانان را بهت زده کرد. رد صلاحیت غیر منصفانه و ناعادلانه آقای هاشمی رفسنجانی در واقع کشور، مردم و نظام را از مدیریت توانمند ایشان برای عبور از بحران های موجود محروم ساخت.



اگرچه انتخابات پیش رو می توانست شروعی مجدد برای کشور و همه آنهایی باشد که با چشم پوشی از اتفاقات گذشته به صحنه باز آمده تا فردایی بهتر برای ایران عزیز را با حضور همه سلایق رقم بزنند، اما در پی این اقدام غیر قابل هضم شورای نگهبان، شرایط دگرگون شد. متاسفانه با این اقدام، اصلاح طلبان از ادامه مسیر انتخابات با حضور کاندیدای اصلی و حداکثری باز مانده اند. اما همان طور که توصیه آیت الله هاشمی رفسنجانی بر نفی یاس بود، برای آینده بهتر این مرز و بوم، مومن به نصرت الهی دست از تلاش نخواهیم کشید. ما امید خود را حفظ می کنیم که امید بذر هویت ما است و با همه ناملایمتی ها، در صحنه جامعه حاضر می مانیم.



لذا در شرایط فعلی با توجه به توقف فعالیت ستاد انتخاباتی آیت الله هاشمی رفسنجانی، از آنجا که ستاد ملی جوانان اصلاح طلب نیز نامزد دیگری در انتخابات پیش رو ندارد، فعالیت های ستادی خود را در حال حاضر متوقف می کنیم و از اعضا نیز می خواهیم تا نتیجه گیری نهایی صبور بمانند.



اما بر اساس همان امید اعلام می کنیم که امیدوارانه در کنار آقایان خاتمی و هاشمی ایستاده ایم تا بتوانیم در کنار یکدیگر و همراه با دیگر بزرگان اصلاح طلب و فوج عظیم مردم نجیبی که زندگی بهتر در ایران عزیز را دنبال می کنند، حضوری فعال در عرصه سیاسی کشور داشته باشیم.



در خاتمه وظیفه خود می دانیم تا مراتب قدردانی و سپاس خود از آیت الله هاشمی رفسنجانی که این روزها تبدیل به مرجع امید مردم شده اند و نیز تمامی جوانان اصلاح طلب سراسر کشور را اعلام کنیم که خالصانه پا به عرصه گذاشتند و با حضور در ستادهای انتخاباتی زنده بودن جریان اصلاحات را به نمایش گذاشتند.