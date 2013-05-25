به گزارش خبرنگار مهر، منصور نجفي ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و نوسازی و بهسازی منطقه سه اصفهان اظهار داشت: توسعه عمرانی در منطقه سه رو به پیشرفت بوده است و عملکرد نظام شورایی در این چند سال به اهمیت این مسئله اضافه کرده است.



وی افزود: سرانه عمران منطقه سه در چهارساله شوراي دوره نخست به طور متوسط به ازاي هر نفر ۱۲۵ هزار تومان، دوره دوم شوراي اسلامي شهر اصفهان اين مبلغ به ۳۲۲ هزار تومان به ازاي هر نفر بود که در چهار سال اخیر نسبت به دوره اول شوراي اسلامي شهر ۴۰ برابر و نسبت به دوره دوم ۲۰ برابر افزايش يافته است.



وی با بیان اینکه ۵۵۰ ميليارد تومان كار عمراني در شهرداری منطقه سه انجام شده است، افزود: شاخص‌ترين اين پروژه‌ها پروژه احياي ميدان امام علي(ع) با هزينه‌اي بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان است که فاز نخست آن تکمیل و فاز دوم تا آخر خرداد ماه به بهره‌برداری می‌شود.



شهردار منطقه سه اصفهان ادامه داد: تاکنون ۸۱ پروژه با هزينه‌اي بالغ بر ۲۴۰ ميليارد تومان به بهره‌برداری رسيد.



وي با اشاره به پروژه خيابان باغ گلدسته گفت: ۴۰ سال پيش احداث اين خيابان در طرح تفصيلي پيش‌بيني شده بود و امروز اين خيابان به طور رسمي به بهره‌برداری رسید.



نجفی تاکید کرد: این پروژه به طول ۷۰۰ متر و عرض ۳۶ متر در دو فاز احداث شده و فاز نخست این طرح خیابان و فاز دوم آن پارکینگ دو طبقه است که ظرفیت 700 خودرو را دارد.



وی بیان داشت: عمليات اجرايي پاركينگ خيابان باغ گلدسته از شهريور سال ۸۹ آغاز شد و پاركينگ خيابان باغ گلدسته براي رفع مشكل كمبود فضاي پارك خودرو در خيابان آمادگاه با زيربناي ۲۳ هزار و ۴۲۰متر مربع احداث شد.



شهردار منطقه سه اصفهان اضافه کرد: همچنین امروز از خيابان هاي خواجه نظام الملك به طول ۴۵۰ و عرض ۲۶ متر با هزينه اجرايي ۲۷۰ميليارد ريال و خيابان باغ گلدسته به طول ۶۶۰ و عرض ۳۶ متر با اعتباري بالغ بر ۸۳۲ميليارد و ۸۰۰ميليون ريال بهره‌برداری شد.



وی تاکید کرد: خيابان سنبلستان حد فاصل خیابان عبدالرزاق تا خیابان ابن سینا و هزينه اجرايي بالغ بر ۷۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال، خيابان صاحب‌الزمان حد فاصل خيابان كمال تا خيابان سروش با هزینه‌۱۴۰ ميليارد ريال و نيز خيابان شهدای خواجو حد فاصل خيابان ابوالحسن اصفهاني تا خيابان چهارباغ خواجو با اعتباري بالغ بر۱۱۰ميليارد ريال از ديگر پروژه‌هاي خيابان‌سازي است كه امروز به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.



وي افزود: منطقه سه به دليل بافت فرسوده زياد دارای گلوگاه های بسیار زیادی است که تا کنون 184 گلوگاه بافت فرسوده در منطقه سه اصفهان آزادسازی شد.



شهردار منطقه سه با بیان اینکه بیشترین بناهای تاريخي در منطقه سه واقع شده است، اظهار داشت: با وجود اینکه بازسازي اين بناها بر عهده سازمان ميراث فرهنگی است اما شهرداری منطقه سه ۴۳ پروژه مرمت و نوسازي معابر را با اعتباري بالغ بر ۳۸ ميليارد و ۲۲۸ ميليون تومان در بافت تاريخي منطقه انجام داد.



وی با اشاره به پیاده‌رو سازی منطقه سه گفت: پياده روسازي های خیابان کمال اسماعیل حد فاصل انقلاب تا پل جویی با هزينه اجرايي ۵ میلیارد ریال، خیابان علامه مجلسی با اعتباری بالغ بر ۸۰۰میلیون ریال، خیابان سنبلستان حد فاصل دروازه نو تا درب امام با هزینه ۵۵۰ میلیون ریال انجام شده است.



نجفی تاکید کرد: همچنین بازسازی چهارسوق مقصود با اعتبار یک ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، بدنه سازی چهارباغ و مرمت بدنه شمالی و شرقی میدان امام علی(ع) با هزینه ای اجرایی بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال و همچنین کف سازی گذرهای ابواسحاقیه، جنوب مسجد جامع، محور دردشت، هارونیه جنوب میدان امام، اطراف مسجد حکیم با اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد ریال انجام گرفته كه امروز به طور رسمی به بهره برداری رسید.



وي ادامه داد: همچنین پارکینگ كرماني با همکاری بخش خصوصی و با اعتباري بالغ بر ۲۲۵ ميليارد ريال در مساحت ۲۳هزار متر مربع و ظرفيت ۵۰۰ خودرو، پارکینگ روباز مدرسه صدر بازار واقع در خيابان حكيم در مساحتي بالغ بر هزار و ۴۵۰متر مربع و ظرفيت ۸۰ خودرو با هرينه اجرايي ۲۹ميليارد ريال از جمله پارکینگ‌هایی است که در این منطقه بزودی به بهره برداری می‌رسد.



نجفي درباره دیگر پروژه‌های منطقه گفت: مجموعه ورزشی سرپوشیده کمال واقع در خيابان كمال با زیر بنای هزار و ۴۰۰ مترمربع،مجموعه ورزشی ابن‌سینا با زيربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع و هزینه اجرایی۲۶ میلیارد ریال در خيابان ابن سينا از جمله این پروژه‌ها است.



وي افزود: استخر سرپوشیده سرتاوه با زیر بنای ۲هزار و ۷۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۷میلیارد و ۳۴۰میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.



شهردار منطقه از سامان‌دهی مادی‌های منطقه سه خبر داد و گفت: ساماندهی مادی باقرخان حد فاصل گلزار تا بزرگمهر به طول ۵۰۰ متر و هزينه اجرايي ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ساماندهی مادی راران حد فاصل سرچشمه تا خیابان احمدآباد به طول ۳۰۰ متر و ۵ میلیارد ریال اعتبار، ساماندهی مادی فرشادی حد فاصل ملک تا گلزار با هزینه اجرایی ۷۱ میلیون ریال و طول ۳۰۰متر به منظور ارتقاء سطح آبادانی محلات انجام گرفته است.