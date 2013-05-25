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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۲۸

فئوادیان با مهر مطرح کرد:

شورای نگهبان مهمترین پایگاه نظام/ تبلیغات انتخاباتی به دور از تهمت و افترا باشد

شورای نگهبان مهمترین پایگاه نظام/ تبلیغات انتخاباتی به دور از تهمت و افترا باشد

دامغان – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت دامغان، شورای نگهبان را از پایگاه های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: اقدامات این شورا عمل به تکلیف شرعی است و همگان باید طبق قانون تابع آن باشند.

حجت الاسلام احمد فئوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت: اقدامات شورای نگهبان عمل به تکلیف شرعی است که همگان باید تابع نظرات شورای نگهبان باشند.
 
وی با یادآوری اینکه شورای نگهبان از یادگارهای امام (ره) است و رهنمودهای رهبری در راستای تقویت آن بسیار راهگشاست، تصریح کرد: تخریب جایگاه شورای نگهبان که در آن فقهاء مجتهد و افراد حقوقدان حضور دارند به صلاح نبوده و نظرات و دیدگاه های این افراد بر اساس شرع و مسائل حقوقی است و خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.
 
فئوادیان ضمن تاکید بر اینکه عملکرد شورای نگهبان در خنثی کردن خدئه دشمنان که همواره در صدد به چالش کشیدن اهداف انقلاب اسلامی هستند قابل تقدیر است، اضافه کرد: هدف این شورا خدمت به انقلاب و مردم است و بیان هر مطلبی غیر از این مردود است.
 
وی به آغاز تبلیغات کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره داشت و افزود: تمام هشت کاندیدای مورد تائید شورای نگهبان برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد تائید ملت هستند و تبلیغات آنان باید به دور از تهمت و افترا باشد.
 
این استاد حوزه علمیه دامغان در خاتمه ضمن اشاره به آموزه های دین اسلام در خصوص رعایت اخلاق و انصاف، تصریح کرد: کاندیداها و هواداران ایشان در ایام تبلیغات از بیان تهمت، افترا و غیبت دوری کنند و در جهت رعایت اخلاق اسلامی گام بردارند و از این طریق منشور اخلاق انتخاباتی را رعایت و به قانون احترام بگذارند.
کد مطلب 2062789

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