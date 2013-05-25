به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، خدماتی و نوسازی و بهسازی منطقه سه اصفهان با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: تفاوتی میان زمان جنگ و زمان کنونی به لحاظ تداوم حرکت‌های انقلابی وجود ندارد.

وی افزود: در این راستا شهرداری اصفهان تاکنون اقدام به انجام پروژه‌هایی عظیم کرده است که احیای میدان امام علی (ع) نیز یکی از این پروژه‌ها بود که شهرداری اصفهان نیز با مساعدت‌هایی در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم این پروژه را آغاز کرد و 15 خردادماه جاری فاز دوم این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری اصفهان همچنین در امور مساجد نیز کمک قابل توجهی کرده است و شورای شهر اصفهان در حدود ۶۰ میلیارد تومان به مساجد کمک کرده است.

وی با اشاره به احداث مرکز همایش‌های بین‌المللی تاکید کرد: ایجاد چنین مرکزی در اصفهان ضروری بود چرا که اصفهان مهمانخانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و با وجود اینکه دولت به تعهدات خود عمل نکرد اما وجود همه نگرانی‌ها در عرض یک ماه ساخت این پروژه کلید خورد و تلاش می‌شود که سال آینده این پروژه بهره‌برداری شود.

حاج رسولیها ادامه داد: مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان پروژه‌ای ماندگار برای شهر اصفهان است و قصد داریم اجلاس میراث معنوی را در مرکز همایش‌های بین‌المللی با حضور 37 کشور جهان برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین پروژه شهر رویاها را از دیگر پروژه‌های مهم شهرداری اصفهان است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از سال ۱۳۳۷ اصفهان دارای طرح جامع بوده است، تصریح کرد: بر اساس این طرح ۹۸۰ کیلومتر اضافه کرد: 200 میلیارد تومانی که تاکنون برای کارهای عمرانی هزینه کردیم برگشته ساست، افزود: رینگ سوم از جمله پروژه‌هایی است که روزانه ۱۰۰ هزار نفر از آن رفت و آمد می‌کنند.

وی تاکید کرد: کل بودجه عمرانی شهرداری های استان 100 میلیارد تومان بوده است و در سال جاری دو هزار و ۶7۰ میلیارد تومان پروژه در اصفهان اجرایی می‌شود که نزدیک 80 درصد آن تخصیص یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: تاکنون 100 هزار نفر اشتغالزایی پایدار انجام شده است که 500 هزار نفر در شهرداری و 500 مدیر در شهرداری اصفهان خدمت می‌کنند.