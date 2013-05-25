5 بوستان محله ای در خرم آباد افتتاح شد

هرمز نصیری عصر شنبه در حاشیه افتتاح این بوستانهای محله ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج بوستان محله ای به مساحت دو هکتار در مناطق مختلف شهر خرم آباد افتتاح شد.

وی به توزیع این بوستانها در مناطق مختلف شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این بوستانهای محله ای در مناطق فاز یک ارتش، قاضی آباد، گلدشت شرقی، جنب کارخانه آراد و خیرآباد احداث شده اند.

شهردار مرکز لرستان افزود: بوستانهای به بهره برداری رسیده با نام سروستان، ایثار، تمدن، پروین و زیتون به مجموعه فضای سبز شهر خرم آباد اضافه شدند.

نصیری اعتبار صرف شده برای افتتاح این بوستانهای محله ای را 460 میلیون تومان عنوان کرد.

