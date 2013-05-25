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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۵۱

نصیری به مهر خبر داد:

5 بوستان محله ای در خرم آباد افتتاح شد

5 بوستان محله ای در خرم آباد افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری: شهردار خرم آباد از افتتاح پنج بوستان محله ای در این شهر خبر داد.

هرمز نصیری عصر شنبه در حاشیه افتتاح این بوستانهای محله ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج بوستان محله ای به مساحت دو هکتار در مناطق مختلف شهر خرم آباد افتتاح شد.

وی به توزیع این بوستانها در مناطق مختلف شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این بوستانهای محله ای در مناطق فاز یک ارتش، قاضی آباد، گلدشت شرقی، جنب کارخانه آراد و خیرآباد احداث شده اند.

شهردار مرکز لرستان افزود: بوستانهای به بهره برداری رسیده با نام سروستان، ایثار، تمدن، پروین و زیتون به مجموعه فضای سبز شهر خرم آباد اضافه شدند.

نصیری اعتبار صرف شده برای افتتاح این بوستانهای محله ای را 460 میلیون تومان عنوان کرد.
 

کد مطلب 2062802

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