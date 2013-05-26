هشدار درباره خطر افزایش خشونت افراطیون در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، هانس جرج ماسن، رئیس نهاد حمایت از قانون اساسی در آلمان در گفتگو با نشریه دی سایت اظهار داشت که برلین همچنان پایتخت جاسوسی در اروپا بوده و در هیچ یک از شهرهای دیگر این اتحادیه تا این حد جاسوس خارجی وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که ما به صورت روزافزون فعالانی را در زمینه جاسوسی اقتصادی و حملات الکترونیکی در کشور می بینیم و شاهد تلاش های گسترده برای تولید سلاح های کشتار جمعی هستیم.

این مقام امنیتی در آلمان در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که من احساس می کنم که آلمانی ها در برابر دولت و بخصوص سازمانهای امنیتی آلمانی نسبت به سازمانهای خصوصی، شک و تردید بیشتری دارند.

جرج ماسن در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه بی اعتمادی بزرگی نسبت به نهاد حمایت از قانون اساسی در آلمان وجود دارد، درباره تروریسم راست افراطی در آلمان نیز هشدار داده و گفت: واقع بینانه است که در سال جاری بار دیگر پیغامهای تهدید آمیز افراط گراهای اسلامی علیه دولت و سیاستمداران آلمانی وجود دارد و ما باید این تهدیدات را جدی بگیریم.

وی همچنین ضمن هشدار درباره تشدید خشونت راست و چپ افراطی در آلمان گفت: بار دیگر بیشتر از قبل خشونتهای بین افراط گراها در آلمان زیاد شده است. در این عرصه درگیریهایی بین راست افراطی با سلفی ها یا بین گروههای چپ افراطی ایجاد می شود. پلیس در میانه این میدان قرار دارد و ما نیز قربانی این خشونتها هستیم. ریختن سلفی ها به خیاباها و اعتراض به مخالفن و حملات آنها به مخالفانشان مسئله جدیدی در کشور ماست. این هم مسئله جدیدی است که افراط گراها از یکدیگر آموزش خشونت می گیرند.