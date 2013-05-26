4000 جلد کتاب بین معتکفین رفسنجان توزیع شد

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: در این سه روز سخنرانی های مذهبی، مداحی، تلاوت قرآن و مشاوره در مورد خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب در مساجد در حال انجام است.

وی ادامه داد: مساجد جامع و امام برای آقایان و شش مسجد حضرت ابوالفضل، مسجدالنبی ، امام حسین( ع)، سیدالشهداء، خیر اندیش و موسی بن جعفر برای خانمها در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام حسینی مسجد دانشگاه ولیعصر (عج) را نیز پذیرای دانشجویان معتکف دانست و گفت: مساجد روستاهای فردوسیه آزادگان، حمید آباد، شهرک هزار واحدی و بخشهای نوق و کشکوئیه نیز در حال برگزاری مراسم اعتکاف هستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی رفسنجان تصریح کرد: غیر از مساجد نبی و جامع که ظرفیت پذیرش 500 نفر را دارند دیگر مساجد تا ظرفیت 300 نفر گنجایش دارند.

وی تصریح کرد: آیت الله امامی و حجت الاسلام موسویان اعزامی از قم، 10 مبلغ خانم، هشت ائمه جماعات و پنج سخنران روحانی در این مساجد فعالیت می کنند.