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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۵۷

حجت الاسلام حسینی:

4000 جلد کتاب بین معتکفین رفسنجان توزیع شد

4000 جلد کتاب بین معتکفین رفسنجان توزیع شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سارمان تبلیغات اسلامی رفسنجان گفت: یکی از کارهای فرهنگی برای اعتکاف کنندگان رفسنجانی توزیع چهار هزار جلد کتاب تحت عنوان" اعتکاف سنت حسنه" بطور رایگان است.

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: در این سه روز سخنرانی های مذهبی، مداحی، تلاوت قرآن  و مشاوره در مورد خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب  در مساجد در حال انجام است.

وی ادامه داد: مساجد جامع و امام برای آقایان  و شش مسجد  حضرت ابوالفضل، مسجدالنبی ، امام حسین( ع)، سیدالشهداء، خیر اندیش و موسی بن جعفر برای خانمها در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام حسینی مسجد دانشگاه ولیعصر (عج) را نیز پذیرای دانشجویان معتکف دانست و گفت: مساجد روستاهای فردوسیه آزادگان، حمید آباد، شهرک هزار واحدی و بخشهای نوق و کشکوئیه نیز در حال برگزاری مراسم اعتکاف هستند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی رفسنجان تصریح کرد: غیر از مساجد نبی و جامع که ظرفیت پذیرش 500 نفر را دارند دیگر مساجد تا ظرفیت 300 نفر گنجایش دارند.

وی تصریح کرد: آیت الله امامی و حجت الاسلام موسویان اعزامی از قم، 10 مبلغ خانم، هشت ائمه جماعات و پنج سخنران روحانی در این مساجد فعالیت می کنند.

کد مطلب 2062871

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