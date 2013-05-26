مانع نوردی معلولان در معابر گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند معلولیت و توانجویی آخر راه نیست، اما روند مناسب سازی معابر شهری گلستان برای معلولان به کندی صورت می گیرد.

این وضعیت درحالیست که 2.3 درصد جمعیت گلستان را افراد معلول و بیش از 136 هزار نفر را نیز سالمندان تشکیل می دهند.

نامناسب بودن فضاها برای تردد معلولان در گلستان، تنها مربوط به خیابان‌ها و معابر نیست و در طراحی بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها و ادارات نیز اهمیت مناسب سازی لحاظ نشده و این امر صورت نگرفته است.

به عنوان مثال، برخی معابر و مراکز عمومی و اداری در گلستان، رمپ مناسبی برای تردد معلولان ندارند و اگر معلولان به عنوان ارباب رجوع به این محل ها مراجعه کنند، معمولا برای تردد نیازمند کمک دیگران خواهند بود.

همانگونه که گفته شد، زمینه‌های مناسب سازی فضا برای تردد و عبور و مرور معلولان، طیف وسیعی از محل‌ها، مکان‌ها و موقعیت ها را در برمی گیرد که از میان آنها می توان به پیاده روها، خط کشی‌های خیابان، پل‌های عابر و رمپ‌ها اشاره کرد.

اغلب پیاده روهای گلستان به گونه ای هستند که تردد برای معلولان در آنها مشکل است و این امر در خصوص خط کشی‌های خیابان‌ها، پل‌های عابر و رمپ‌ها نیز صدق می‌کند.

مناسب سازی هزار نقطه شهری گلستان

مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان با توجه به اهمیت مبلمان شهری ویژه معلولان گفت: سال گذشته مناسب سازی هزار نقطه معابر شهری، پارکها، مراکز عمومی در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این هزار نقطه شناسایی و اکثر مناطق با اولویت که نیاز به کار سبک تری داشت، مناسب سازی شد و برنامه این است که در نقاط دیگری کارهای مهمتری نیز انجام دهیم که متاسفانه به دلیل مسائل مالی نتوانستیم به نتیجه برسیم.

وی اظهار داشت: هزار نقطه اولی که برای مناسب سازی درنظر گرفته شد با انجام یکسری کارهای ساده، برای تردد معلولان مناسب سازی شدند ولی برای فاز دوم کار نیاز به بودجه است که به دلیل مشکلاتی مالی نتوانستیم انجام دهیم.

عباس زاده گفت: عمده کارهایی که تاکنون در زمینه مناسب سازی معابر صورت گرفت، مربوط به پارکهای عمومی، معابر، پیاده روها، بانکها و ادارات است و به عنوان نمونه رمپی در اداره ای وجود داشت که قابل استفاده نبود و سعی شد نسبت به بازسازی آن اقدام شود.

نارضایتی از روند مناسب سازی معابر

مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان در پاسخ به اینکه آیا در مجموع روند بازسازی معابر برای حضور معلولان و سالمندان راضی کننده است، گفت: در مجموع مکانها و معابر با استاندارد سازی فاصله دارند، هر چند در گرگان این روند خوب است ولی عمدتا در این زمینه با استانداردها فاصله داریم.

رضا پور رئیس هیئت مدیره انجمن معلولان گلستان نیز می گوید: گنبد، آزادشهر و کلاله سه شهر اول استان در بحث مناسب سازی معابر هستند و با توجه به اینکه ایران به جامعه سالمندان نزدیک می شود باید در مناسب سازی جامعه شهری فعالیت بیشتری صورت گیرد و اگر امروز به این کار توجه شود در واقع در آینده به خودمان کمک کرده ایم.

وی اظهار داشت: هدف از طراحی مناسب سازی مبلمان شهری را کمک به جانبازان، بانوان باردار، سالمندان و معلولان جسمی و حرکتی است و همانطور که به آینده فرزندان خود علاقمندیم باید بفکر سلامتی خود و جامعه باشیم.

رضا پور یادآورشد: در ماده 2 قانون اساسی برای احداث و طراحی ساختمان، به صراحت تصریح شده است، گفت: رمپ استاندارد هفت درصد از شیب زمین را در بر می گیرد.

رئیس انجمن معلولان استان گلستان بیان داشت: متاسفانه طراحی خوبی در سطح استان برای تردد معلولان نداریم و در نقاط مختلف استان برای جلوگیری از تردد موتورسواران موانعی قرار داده شد که این امر تردد معلولان را با مشکل مواجه کرده است.

روند کند مناسب سازی معابر گلستان برای معلولان درحالیست که در برخی شهرها از جمله آزادشهر برای حضور این قشر برنامه هایی در دست اجراست.

مناسب سازی 29 پل در آزادشهر

احداث 29 پل در سطح معابر شهرستان آزاد شهر به منظور مناسب سازی محیط شهری برای بهره مندی جانبازان و معلولین از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

این اقدام که توسط شهرداری آزاد شهر ، دردو طرف خیابانهای شهید بهشتی و شهید رجایی آزاد شهر صورت پذیرفته و مناسب سازی سه (3) خیابان اصلی شهرستان در سطح معابر خیابان حضرت امام (ره) نیز در دستور کار است.

طبق بررسی ها براساس بررسی ها 20 درصد از افراد جامعه همچون معلولین، سالمندان و نیز افراد آسیب دیده از تصادفات و آسیب های موقت با مناسب سازی محیط در ارتباط هستند.

معاون عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان اظهار داشت: براساس این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی موظفند در طراحی ، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

عبدالرضا دادبود خاطرنشان کرد: از لحاظ قانونی در طراحی و مناسب سازی محیط و مبلمان شهری جهت معلولان و جانبازان خلایی احساس نمی شود لیکن توجه به رعایت حقوق معلولان میبایست در عمل نیز سرلوحه فعالیت مدیران باشد.

دادبود افزود: در این خصوص لازم است فرمانداری ها ، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اجرایی کردن الگوهای استانداردسازی محیط را جدی تلقی کنند.

وی اظهار داشت : بر این اساس با هماهنگی دفتر فنی استانداری و سازمان بهزیستی، سه نفر از فرمانداران و شهردارانی که اقدامات ارزنده ای در ارتباط با مناسب سازی محیط داشته اند انتخاب و در شورای برنامه ریزی استان از آنان تجلیل خواهد شد.

عدم مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه فضاهای عمومی در اغلب موارد بیشتر از معلولیت برای شخص معلول آزار دهنده است و وضعیت استان گلستان در زمینه مناسب سازی معابر چندان مطلوب نیست و شاید تنها بین 25 تا 30 درصد معابر عمومی مناسب سازی شده اند و بقیه نیاز به توجه جدی دارند.