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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱

محمدخانی:

فاصله گرفتن از گفتمان انقلاب عامل ایجاد خلأ در بحثهای مدیریتی است

فاصله گرفتن از گفتمان انقلاب عامل ایجاد خلأ در بحثهای مدیریتی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد جلیلی در گلستان گفت: اگر در بحث های مدیریتی خلأ ایجاد شده یعنی از گفتمان انقلاب فاصله گرفته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدخانی شامگاه شنبه در اولین نشست با اصحاب رسانه دراستان پس از تشکیل ستاد دکتر جلیلی،  یکی از شعارهای عمده  سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را، مقاومت، رمز پیشرفت بیان کرد و گفت: این شعار و اهداف هم مبنای داخلی وهم مبنای بین المللی دارد.

وی با بیان اینکه اگر در بحث های مدیریتی خلأ ایجاد شده است  یعنی از گفتمان انقلاب فاصله گرفته ایم تصریح کرد: یکی دیگر از شعارهای دکتر محقق کردن اقتصاد مقاومتی است واقتصاد مقاومتی یعنی اینکه مردم اقتصادی شوند، به سمت اقتصاد وتجارت وبورس وسرمایه گذاری بروند.
 
محمدخانی بیان داشت: اعضای ستاد دکترجلیلی در استان معرفی شده اند که شامل رابط خبری (مهدی خالقی،  طرح وبرنامه ( دنکوب )، تبلیغات (عبدی ) اصناف ( علی کریمی)، کشاورزان (مجید زرگرانی)،  دانش آموزی (حسین احمدی)، بهداشت ودرمان ( رمضانعلی زنگانه) و اساتید(یدالله سپهری)، تولید و محتوا (سعید مجاهد)، جوانان (عیسی بابایی) و هیئت های مذهبی( احمدارباب ) هستند.
 
وی بیان داشت: ستاد شهرستانها هم از فردا فعالیت خود را آغاز می کند وبرنامه ستاد شهرستانها فردا اعلام می شود.
کد مطلب 2062902

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