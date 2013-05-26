آغاز توزیع کارت ارشد دانشگاه آزاد از ساعت 11 امروز/ 3 رشته پرمتقاضی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از توزیع کارتهای کنکور کارشناسی ارشد سال 92 این دانشگاه از ساعت 11 امروز یکشنبه 5 خرداد خبر داد و گفت: کارت ورود به جلسه در سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org قابل دسترسی است و امکان دریافت کارت ورود به جلسه تا یک ساعت پیش از برگزاری آزمون وجود دارد.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، زمان رفع نقص کارت از فردا دوشنبه آغاز می شود و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: داوطلبان شهرستانی برای رفع نقص باید به حوزه هایی که جهت آزمون خود انتخاب کرده اند مراجعه کنند اما داوطلبان برادر حوزه تهران به واحد دانشگاهی علوم تحقیقات و داوطلبان خواهر حوزه تهران به دانشکده مدیریت و حسابداری شریعتی واحد تهران جنوب مراجعه کنند.

وی افزود: داوطلبان اگر در خصوص توزیع کارت با سئوال یا ابهامی مواجه شدند، می توانند از طریق سایتهای www.azmoon.org و www.pubr_azmoon.com سئوال خود را مطرح یا به آدرس porsesh@azmoon.net ایمسل خود را ارسال کنند تا کارشناسان مرکز در اسرع وقت به آنها پاسخ گویند. داوطلبان در نظر داشته باشند قبل از طرح هر سئوالی، مشخصات فردی خود را اعلام و سپس سئوال خود را مطرح کنند.

اقبالی اعلام کرد که داوطلبان علوم انسانی در این آزمون بیش از سایر شرکت کنندگان هستند و پر متقاضی ترین رشته ها حقوق، حسابداری و مهندسی عمران اعلام شده است.

وی تاکید کرد که معدل داوطلب در گزینش نهایی تاثیری ندارد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد طی روزهای 9، 10 و 11 خرداد برگزار می شود.