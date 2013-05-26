بیماریهای دامی در جنوب کرمان کاهش چشمگیر یافت

ابراهیم توکلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به نحوه کار پرسنل دامپزشکی، آنها در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری ها قرار دارند.

وی افزود: با تلاش های این پرسنل زحمت کش در سال 91 نسبت به سال 90به شدت کاهش بیماری در این منطقه را داشته ایم.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه همکاری شهرستان ها در مبارزه با بیماری ها خوب بوده است تصریح کرد:کمترین کانون بیماری در کشور در جنوب کرمان بوده است.

وی با اشاره به کمبود نیروی استخدام در مجموعه دامپزشکی جنوب کرمان خاطر نشان کرد:فرمانداران باید برای جذب سهمیه استخدام برای شهرستان مخصوصا دامپزشکی تلاش نمایند.

توکلی با بیان اینکه دامپزشکی متولی بهداشت گوشت می باشد اذعان داشت: شهرداری منوجان هرچه سریعتر نسبت به خرید ماشین سردخانه دار حمل گوشت اقدام نماید.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه هیچ چیز واجب تر از سلامت مردم نیست ابراز داشت: حداقل انتظار مردم استفاده از مواد غذایی سالم است.

وی با قدردانی از همکاری خوب فرمانداران جنوب کرمان مخصوصا فرمانداری منوجان با دامپزشکی بیان کرد: داشتن ساختمان فنی نیاز دامپزشکی در بعضی از شهرستان ها است.

توکلی با بیان اینکه لیاقت مردم جنوب کرمان زیاد است بیان داشت: دامپزشکی برای تامین امنیت غذایی مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز فصل گرما و لزوم مبارزه با کنه ها گفت: مسئولین دست دامپزشکی را در مبارزه با بیماری ها بگیرند.