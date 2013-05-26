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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

نجفیان با مهر عنوان کرد؛

تولید سالانه 157 میلیون لیتر آب معدنی در اردبیل/ 325 چشمه قابل شرب

تولید سالانه 157 میلیون لیتر آب معدنی در اردبیل/ 325 چشمه قابل شرب

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل آب منطقه ای استان اردبیل از تولید سالانه 157 میلیون لیتر آب معدنی در استان خبر داد.

داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این رقم به دلیل وجود بیش از سه هزار چشمه آب معدنی است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 325 چشمه آب معدنی قابل شرب است، اضافه کرد: پرآب ترین چشمه آب معدنی با آبدهی 350 لیتر در ثانیه چشمه "گرگر" سبلان است که می تواند بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز شهر اردبیل را تامین کند.

نجفیان تاکید کرد: اقلیم ویژه دشت اردبیل و واقع شدن در دامنه کوه سبلان، وجود بسترهای آبی مختلف و بارش موجب شده است، این استان یکی از مناطق ممتاز برخوردار از چشمه های آب معدنی به شمار آید.

مدیر کل آب منطقه ای استان در خصوص نحوه ساماندهی چشمه های آب معدنی اضافه کرد: در حال حاضر 180 چشمه آب معدنی مستعد آبدهی به شهر اردبیل است.

وی افزود: با این وجود تنها 20 لیتر در ثانیه از آب معدنی موجود در تنها کارخانه بسته بندی آب معدنی، بسته بندی می شود.

وی با بیان اینکه مابقی آبهای معدنی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد اضافه کرد: در نظر داریم با اجرای برنامه های توسعه ای زمینه استفاده از آبهای معدنی ارتقا یابد.

کد مطلب 2062936

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