برج گرگان بهره برداری نشد/ آسیبهای شوراهای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: بنابراین از شهردار گرگان تقاضا داریم در این زمینه پیگیری لازم را داشته و توضیحاتی ارائه کنند.

وی ضمن گرامی داشت ولادت امام علی (ع) اظهار کرد: سوم خرداد ماه سالگرد آزاد سازی خرمشهر بود که پس از 19 ماه با ایثار و فداکاری رزمندگان این شهر از دست دشمنان آزاد شد.

ربیعی با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات و لوزم خلق حماسه سیاسی از رد صلاحیت شدن آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده و گفت: امام خمینی(ره) فرمودند نهظت زنده است چون هاشمی زنده است و رهبر معظم نیز در هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری در زمان آقای خاتمی گفتند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود.

وی ادامه داد: من به عنوان یک آزاده و جانباز از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در این زمینه ورود آقای هاشمی به صحنه انتخابات به منظور ایجاد شور و هیجان دادن بیشتر به انتخابات 24 خرداد ماه مداخله کرده و همانند گذشته ملت ما را در تنگناها یاری دهند.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: اکنون با پشت سر گذاشتن تجربه ای 14 ساله، در آستانه انتخابات چهارمین دوره شوراها قرار داریم. صرف نظر از نحوه عملکرد و توفیق شوراها در تحقق اهداف، تشکیل شوراها فرصت مبارکی است که می تواند به تحقق مردم سالاری دینی بیانجامد.

ذبیح الله میقانی ادامه داد: بر این اساس مردم مقدرات شهر و روستای خویش را به عده ای به عنوان نمایندگان خود می سپارند و از این طریق بر سرنوشت خویش حاکمیت می یابند. این سطح از تأثیرگذاری در امور مردم به وضوح اهمیت جایگاه نمایندگی شورای شهر را نشان می دهد. از این روست که حضرت امام بارها این مهم را متذکر گردیده اند. ایشان در جایی می فرمایند: " این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست و اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود، ممکن است که شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بکشند."

وی گفت: تأکیدات صریح حضرت امام و عتاب های رهبر معظم انقلاب نسبت به عملکرد شورای اول در برخی از شهر ها و خسارت های جبران ناپذیر ناشی ازبی توجهی عمومی، لزوم مسئولیت پذیری و پرهیز از تکرار تجربه های خسارت بار گذشته را به وضوح نشان می دهد.

آسیبهای جدی شوراهای شهر

وی افزود: یکی از مهمترین چالش ها و آسیب های جدی شوراهای شهر و به تبع آن مدیریت شهری، عدم شناخت و درک صحیح از واقعیت ها و ابعاد متنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شهر و غلبه نگاه سیاسی و عمرانی در تصمیم گیری ها و اقدامات مدیران و تصمیم گیران شهری است.

میقانی تصریح کرد: این نوع نگاه موجب شکل گیری نوعی رشد نامتوازن و عدم تعادل در توسعه شهری خواهد بود. در حالیکه مدیریت شهری و برنامه ریزی مطلوب و کارآمد در شهرها به دلیل پیچیدگی های ذاتی خود نیازمند بینش و دانشی همه جانبه است.

وی ادامه داد: در این میان شوراهای شهر به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت بر تحولات توسعه شهری مستلزم به کارگیری واستفاده از ظرفیت همه تخصص ها و علوم مختلفی است که در شکل گیری و ساماندهی شهری مطلوب نقش داشته و تعیین کننده هستند. به تعبیری دیگر نگرش علمی و تخصصی و گردهمایی ترکیبی از صاحبنظران و متخصصین علوم شهری پیش نیاز موفقیت مدیریت شهری است.

وی گفت: اگر بخواهیم کارکردهای اصلی شورای شهر را به اختصار بیان نماییم، چنین خواهد بود؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی های بلند مدت و کلان شهری برای دست یابی به شهر اسلامی، انتخاب شهردار و حمایت و پشتیبانی از شهرداری در اجرای برنامه ها و کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های مصوب و

هدایت شهرداری در راستای تحقق اهداف.

سخنگوی شورای شهر افزود: مطابق قانون بخشی از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر از طریق تشکیل کمسیون های تخصصی انجام می گردد. تعداد، عناوین و وظایف کمسیون های تخصصی شوراهای کلان شهر های کشور صرف نظر از کمی تفاوت، تقریبا مشابه می باشد. کلیه وظایف سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارتی شوراها از طریق کمیسیون های تخصصی رقم می خورد و هر یک از کمیسیون ها می بایست شامل ترکیبی از تخصص های مرتبط باشند.

میقانی بیان کرد: حضور جوانان متعهد، پر انرژی و با انگیزه و آشنا به علوم روز در جایگاه نمایندگی شورای شهر می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد شورا و زندگی روزمره مردم داشته باشد. جوانانی که خود را به اتصال منابع قدرت و ثروت نیالوده اند می توانند جانشینان مناسبی برای کسانی باشند که سال ها در مسند مدیریت شهری تکیه زده اند؛ و عملکرد آن ها و گروه های سیاسی حامی شان موجب تضییع حقوق مردم شده است. باشد که با درک اهمیت این جایگاه سرنوشت ساز در آینده انقلاب با هوشیاری و انتخاب اصلح به وظیفه دینی و ملی خویش عمل نماییم.