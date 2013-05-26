غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برخی هزینه ها را در قالب سوبسید یا یارانه در کشور پرداخت می کرد که این امر باعث ارزانی کاذب در جامعه می شد.

وی تصریح کرد: نظام به مرحله ای رسید که امکان پرداخت یارانه یا سوبسید دیگر وجود نداشت و به عبارتی دولت ورشکسته شده بود از این رو مسئولان نظام به این نتیجه رسیدند که باید سوبسید یا یارانه حذف شود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی گفت: حذف یک مرتبه یارانه ها، قیمت حامل های انرژی را بالا می برد که این مهم خود موجب افزایش قیمت بقیه کالاها و اقلام در جامعه می شد، به همین دلیل تصمیم بر این شد که حامل های انرژی در مدت پنج سال به قیمت واقعی خود برسد.

وی با عنوان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها "پرداخت بصورت نقدی "، "به همه مردم" و "سرانه مساوی 45 هزار و 500 تومان " نیامده است، گفت: تکالیف این قانون کاملا مشخص است.

جعفرزاده گفت: درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها باید در سه بخش از قبیل تولید 30 درصد، صندوق توسعه ملی 20 درصد و 50 درصد بقیه در راستای پرداخت نقدی، غیر نقدی، ارائه خدمات تامین اجتماعی( ماده هفت قانون) و سلامت هزینه می شد.

وی افزود: دولت سهم سلامت، تولید و صندوق توسعه ملی را پرداخت نکرد و صدرصد درآمد را در قالب یارانه ها به مردم پرداخت کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: دولت سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان بصورت نقدی به مردم پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: درآمد دولت از محل قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس اسناد 22 هزار میلیارد تومان است اما دولت در این زمینه دو عدد 26 و 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

جعفرزاده بیان داشت: به فرض 28 هزار میلیارد تومان درآمد دولت باشد اگر 10 درصد سلامت، 30 درصد تولید و 20 درصد صندوق توسعه ملی کسر شود بقیه را تقسیم بر 76 هزار نفر جمعیت کشور کنید سهم هر نفر13 هزار و 700 می شود اما دولت 45 هزار و 500 تومان پرداخت کرده است.

وی گفت: دولت با درآمد 28 هزار میلیارد تومان قادر به پرداخت 45 هزار و 500 به مردم نبود بنابراین 14 هزار میلیارد تومان کم آورد و از بانک مرکزی استقراض کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نائب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی افزود: استقراض از بانک باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شد.

وی اظهارداشت: امسال دولت 120 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته بود که در مجلس شورای اسلامی رقم 50 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

جعفرزاده تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت امسال 41 هزار میلیارد تومان از محل درآمد یارانه ها به مردم پرداخت خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه دولت می تواند در سال جاری به همه مردم 45 هزار و 500 تومان پرداخت کند، یادآورشد: همچنین 9 هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید، سلامت و صندوق توسعه ملی برنامه ریزی شده است.