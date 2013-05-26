افزایش 3 رشته تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد شاهرود

احمد دزیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی ارسال نامه ای از سوی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با جذب دانشجو در سه رشته جدید در این دانشگاه موافقت شد که با اضافه شدن این رشته ها مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به 140 عدد رسید.

وی با بیان اینکه بدین ترتیب در مقطع کارشناسی ارشد دو رشته و در کارشناسی پیوسته یک رشته به جمع رشته های این دانشگاه افزوده شده است، افزود: رشته های یاد شده شامل مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی و مهندسی برق – قدرت در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک در مقطع کارشناسی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اظهار داشت: هم اکنون این واحد دانشگاهی با داشتن یک رشته پزشکی- دکترای حرفه ای، 33 رشته کارشناسی ارشد، 43 رشته کارشناسی پیوسته، 21 رشته کارشناسی ناپیوسته، 12 رشته کاردانی پیوسته و 30 رشته کاردانی ناپیوسته جزو یکی از دانشگاه های غنی به لحاظ تعدد رشته در سطح کشور است.

دزیانیان گفت: وجود تسهیلات استاندارد از جمله امکانات متعدد ورزشی، رفاهی، خوابگاه های مجهز، فضاهای آموزشی و محیطی زیبا، آزمایشگاه های پیشرفته در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا، سایتهای مجهز به رایانه برای انجام امور دانشجویی و پژوهشی، چهار کتابخانه عمومی و تخصصی و ... این واحد را به بزرگترین واحد دانشگاهی منطقه ده تبدیل کرده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: علاقمندان می توانند برای اطلاع از توانمندی های دانشگاه از جمله رشته های درسی به سایت دانشگاه به آدرس www.iau-shahrood.ac.ir مراجعه کنند.