طرح اتوبوس تندرو در اردبیل اجرا می شود/ ساخت دو پایانه برای استقرار اتوبوس شهری

فضیلت ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با بررسی هندسه خیابانهای اردبیل و با هدف کاهش ترافیک در نظر داریم طرح اتوبوس تندرو را در اردبیل اجرا کنیم.

وی با بان اینکه خیابانهای اردبیل ظرفیت اجرای این طرح را دارند، اضافه کرد: در حال حاضر ترافیک از جمله مشکلات جدی حمل و نقل عمومی است که نیازمند اجرای طرحهای نوین است.

وی تاکید کرد: با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن جوانب اجرای این طرح، به زودی عملیات اجرای این طرح آغاز به کار خواهد کرد.

صفری ادامه داد: مسیر ضربدر از میدان بسیج تا صدا و سیما و از ایثار تا وحدت برای اتوبوسهای تندرو شهری پیشنهاد شده و در دست بررسی است.

مدیر عامل اتوبوسرانی اردبیل و حومه تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر حمل و نقل عمومی باید بسترهای آن متناسب با نیاز فعلی فراهم شود.

ابراهیمی همچنین در خصوص طرح پیاده سازی پایانه برای اتوبوسهای شهری اضافه کرد: این طرح همچنان در دست بررسی است و به دلیل مشکلات فرهنگی تاکنون به اجرا درنیامده است.

وی افزود: دو پایانه در آهن فروشان و محل فعلی بازار آهن فروشان در نظر گرفته شده است که به دلیل عدم استقبال عمومی اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای پایانه کاهش ترافیک و عدم تجمع تمامی اتوبوسها در مرکز شهر بود، ادامه داد: ترجیح شهروندان برای اتصال مقصد نهایی اتوبوسها به مرکز شهر مانع از اجرای این طرح است.