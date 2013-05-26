نوبت دیگران است که به نفع کشور کنار بروند/ دوران شعار دادن به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر از مراغه، محسن رضایی شامگاه دیروز شنبه با حضور در مسجد جامع مراغه افزود: بايد دولتي تشكيل بدهيم كه كشور را از بحرانهاي موجود در جامعه عبور دهيم .

وي اظهار داشت: مشكلات امروز ما بيشتر در فرهنگ ، اقتصاد و سياست خارجي و تصميم هاي گرفته شده است و بايد متناسب با مشكلات امروز كشور تصمیم گیری ها انجام شود .

رضايي افزود : دولتي كه ما تشكيل خواهيم داد هدفش بهبود اقتصاد ، تغيیر فرهنگ زندگي و سياست خارجي ايران است و هدف اين سه محور نیز در نهایت بهبود وضع زندگي مردم است .

وي گفت : اقتصاد فعلي ايران مثل ماشين ترمز بريده ای است كه روز به روز قيمت ها در آن افزايش مي يابد و هر روز تغير قيمت كالا ها و مواد غذايي بر سرعت آن مي افزايد .

رضایی با بيان اينكه ، افزايش قيمت ها و تورم در كشور افسار گسيخته پيش مي رود افزود : روند فعلي نشان مي دهد كنترل قيمت ها از دست دولتمردان خارج شده و بيكاري در كنار تورم موجود جامعه را بامشكل مواجه كرده است .

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، بيكاري ، گراني و بي ثباتي نرج ارز را از مشكلات اساسي كشور بيان كرد و افزود : براي حل اين مشكلات منابع كافي در كشور وجود دارد ولي آدمهايي كه اين مشكلات را حل كنند سرجايشان نيستند، اگر آدمها در اداره كشور سرجايشان باشند 50 درصد مشكلات كشور حل خواهد شد .

وي در خصوص تغير فرهنگ زندگي در كشور افزود : با وجود فرهنگ غني ايراني اسلامي، هنوز زندگي كردن در كنار هم را ياد نگرفته ايم و اين امر نيز از استبداد گذشته به يادگار مانده است .

رضايي با اشاره به منازعات سياسي موجود در بين دولتمردان و روساي سه قوه افزود : با وجود اشتراكات فرهنگي و ديني نبايد بين سران قوا و مديران اداره كشور منازعات سياسي و اختلاف وجود داشته باشد .

وي گفت: اگر مسئولان باهم دعوا داشته باشند نبايد از مردم انتظار داشت كه در كنار هم با آرامش و آسايش زندگي كنند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه افزود : 30 سال بعد از انقلاب، ما در سياست خارجي هم افراط داشتيم هم تفريط ؛ دولتي كه ما تشكيل خواهيم داد بدنبال برقراي ارتباط با دنياي خارج خواهد بود .

رضایی در خصوص برقراي ارتباط با آمريكا و برخي كشور هاي خارجي افزود : سياست خارجي كشور دست مقام معظم رهبري است و اخيرا ايشان مجوزي براي مذاكره هسته اي ايران با آمريكا صادر كرده اند كه با آمريكا تنها در مسئله هسته اي مذاكراتي داشته باشيم و اگر آمريكا درسياست هسته اي صادق باشد با آنها مذاكره خواهيم كرد .

وي در جواب سوال دانشجويان در خصوص كناركشيدن به نفع ديگر كانديدا ها افزود : اگر نوبتي باشد نوبت ديگران است كه به نفع ملت ايران كنار بروند .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اشتغال دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهها هم گفت : كاري خواهيم كرد تا دانشجويان شش تا يك سال قبل از فارغ التحصيلي شغل مشخصي داشته و نسبت به آينده اميدوار باشند .

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ، درمورد نامه دختر حضرت امام خميني (ره) به رهبر معظم انقلاب درخصوص آقاي هاشمي گفت : حالا بحث تمام شده و آقاي هاشمي با حوصله كنار كشيده و نبايد عده اي ايشان را تخريب كنند .

رضایی افزود : مصلحت نيست افراد رد صلاحيت شده دست به تخريب ديگران بزنند و ما نبايد قانون را فداي اشخاص كنيم ، اگر قانون را فداي اشخاص كنيم بنايي كه براي آينده گذاشته شود بناي سستی خواهد بود .

وي در خصوص آزادي هاي فرهنگي گفت : من كشور را از فضاي سياسي امنيتي به فضاي فرهنگي، اقتصادي و هنري تبديل خواهم كرد ، ما امروز امنيت، سياست و قدرت داريم ولي در بعد فرهنگ و اقتصاد ضعيف هستيم، تلاش خواهم كرد از سياسي و امنيتي كردن فضاي كشور پرهيز شود.

وي در مورد فرهنگ و زبان اقوان ايراني گفت: من فرهنگ و زبان هاي قومي را قبول دارم و فرهنگ ايران زمين يك وحدت در حال تكثر است من اصول 19 و 15 را در قانون اساسي اجرايي مي كنم و لازم است زبانهاي مختلف در دانشگاهها تدريس و آموزش داده شود .

رضایی افزود : در دولت من هيچ نگراني براي آموزش زبان اقوام ايراني در دانشگاهها نخواهد بود .

وی در خصوص تحريم ها افزود : تلاش خواهيم كرد تحريم ها را از سر راه برداريم و زمينه را براي رفاه و آسايش ايران اسلامي فراهيم كنيم .

کاندیدای دور یازدهم ریاست جمهوری کشور در خصوص ازدواج جوانان نیز گفت : اشتغال و مسكن بر ازدواج جوانان اولويت دارد و قبل از ازدواج بايد به فكر اشتغال و مسكن جوانان باشیم .

وي در خصوص سربازي جوانان گفت : در دولت من سربازي اجباري كنار مي رود و جوانان به جز دو ماه آموزشي اجباري سربازي نخواهند رفت .

رضايي در مورد یارانه ها نيز گفت : من با پرداخت مخالف نيستم من با يارانه هاي تورمي مخالف هستم و پولي كه به مردم داده مي شود بجاي مصر بايد صرف اشتغال و ايجاد شغل شود .

وي از حذف برخي رشته هاي غير ضروري از دانشگاه ها خبر داد و افزود : درس هاي غير ضروري را از دانشگاهها حذف و دروس كاربردي و ضروري را جايگزين آن مي كنيم .

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد درياچه اروميه هم گفت: سدهاي ايجاد شده در حوزه آبريز اين درياچه عامل خشك شدن آن است و تلاش خواهم كرد با انتقال آب ارس اين مشكل را حل كنم .

وي در پايان گفت : حرفي را كه مي زنم عمل مي كنم، دوران شعار دادن در كشور به پايان رسيده است.

محسن رضايي همچنین قول داد پیگیر استان شدن شهرستان مراغه باشد.