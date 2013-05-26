اجرای کتاب آموزش تنبک استاد تهرانی در دو لوح فشرده

به گزارش خبرنگار مهر، در این لوح فشرده 98 درس نوازندگی تنبک در دستگاههای ماهور، اصفهان، شور، دشتی، چهارگاه و افشاری در قالب اجرای کتاب آموزش تنبک استاد حسین تهرانی همراه با دو نوازی تار یمین غفاری و تنبک مهرناز دبیرزاده برای علاقهمندان فراگیری ساز تنبک عرضه شده است.
یمین غفاری نوازنده تار در مقدمه این لوح آموزشی آورده است: کتاب آموزش تنبک استاد حسین تهرانی ثمره اولین کوشش برای تدوین شیوه آموزشی این ساز بوده که حاصل خردجمعی پیشکسوتان موسیقی ایران است. این کتاب دارای 40 سال سابقه آموزش در هنرستان و مراکز آموزش موسیقی است.
دروس این کتاب توسط محمد اسماعیلی هنرمند ارزنده تنبک و شاگرد شناختهشده استاد حسین تهرانی به طرزی زیبا نواخته شده است. برای جذابتر شدن این شیوه آموزشی تمام دروس کتاب به همراه تار اجرا شده که هنرجو میتواند از همان درسهای نخستین کتاب همراهی با ساز را بیاموزد. البته در انتخاب ملودی قطعات سعی شده است از دستگاهها و گوشههای ردیف موسیقی ایرانی تا حد امکان استفاده شود تا سلیقه هنرجو با فرهنگ موسیقی ایران آشناتر شود.
مهرناز دبیرزاده نوازنده تنبک نیز درباره این مجموعه نوشته است: طی آموزش تنبک به هنرجویان به نظرم رسید اگر هنرجویان نواختن تنبک را به همراهی یک ساز ملودیک تمرین نمایند پیشرفت بهتری خواهند داشت. از این رو برای آزمون چند درس از کتاب استاد تهرانی را به همراه تار ضبط و برای مدتی در کلاسها مورد آزمایش قرار دادم که نتیجه آن بسیار مطلوب بود. تصمیم گرفتم که این شیوه آموزشی را به همه مدرسان ساز تنبک پیشنهاد کنم که امیدوارم مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
این مجموعه موسیقایی شامل دو لوح قشرده است که درسهای مختلفی را شامل میشود. ضبط قطعات در این آلبوم به شیوه استریو است. در یک باند تار و در باند دیگر تنبک شنیده میشود که توصیه میشود هنرجو ابتدا به باند تنبک گوش کند و بعد از فراگیری با قطع باند تنبک، با تار تمرین کنند.
در اجرای این مجموعه از تنبک ساخت فریدون حلمی و تار ساخت محمد زادهعبدالله استفاده شده است.
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