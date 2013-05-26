به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کورنل موفق به تایید این درک شهودی شده اند. اما آنها همچنین ویژگی شگفت انگیزی دیگری نیز کشف کردند: حتی وقتی که مدت زمان طولانی از ترس و خطر می گذرد، افرادی که چنین شرایطی را تجربه کرده اند هنوز بیش از سایرین به مناجات با خدا می پردازند.

محققان می گویند هرچه تجربه فرد خطرناک تر و ترسناک تر باشد احتمال اینکه 50 سال بعد بیشتر نماز بخواند و مناجات کند بیشتر می شود.

دانش پژوهان با مطالعه داده های دو بررسی بزرگ مقیاس جنگجویان جنگ جهانی دوم، دریافتند هرچه جنگ، وحشت برانگیز تر می شده، درصد سربازانی که افزایش دعا و مناجات را گزارش می کردند از 42 درصد به 72 درصد افزایش یافته است.

در مطالعه دیگری، پژوهشگران سربازان جنگ جهانی دوم را پنجاه سال پس از جنگ مورد بررسی قرار داده و دریافتند بسیاری از آنها بسته به شیوه تجربه گذشته خود هنوز رفتارهای مذهبی دارند.

آنهایی که تجربیات سخت جنگی داشته اند 21 درصد بیش از سایرین در کلیسا حضور می یابند و می گویند جنگ تاثیر منفی بر زندگی شان گذاشته است.

این در حالی است افرادی که جنگ را تجربه مثبتی برای خود می دانند 26 درصد کمتر در کلیسا حاضر می شوند.

به گفته محققان هرچه تنفر سربازان از جنگ بیشتر باشد آنها تا 50 سال بعد بیشتر به خدا روی می آورند و مذهبی می شود.

رفتار های مذهبی مانند حضور و شرکت در مراسم کلیسا می تواند به آنهایی که تجربیات سخت جنگی داشته بهتر کمک کند تا پس از جنگ به زندگی بازگردند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Religion and Health منتشر خواهد شد.