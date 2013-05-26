به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، گروه داوری به این دلیل این فیلم را شایسته دریافت این جایزه نامید: برای نشان دادن پذیرش مسئولیت اشتباه‌های گذشته در فرم یک فیلم که زندگی یک خانواده آشفته را نشان می‌دهد، جایی که رازهای هر یک از آنها و آمیختگی روابط و روشن شدن این رازها حسی عمیق ایجاد می کند و این فیلم چنین جهانی را تصویر می کند. در نهایت این که "حقیقت می‌تواند تو را آزاد کند."

گروه داوری کلیسای جامع کن همچنین از فیلم های "مثل پدر، مثل پسر" اثر کارگردان ژاپنی هیروکاو کور-ادا که در بخش رقابتی حضور داشت، تقدیر کرد.

این جایزه هر سال به فیلمی اهدا می شود که انتخاب رسمی جشنواره کن و در خدمت ارایه یک پیام انسانی باشد.

دنیس مولر از فرانسه رییس گروه داوری امسال را برعهده داشت. مارک لیس از لهستان، تیسینانا کنتی از سوییس، جینالوکا آرنونی از ایتالیا، جیانو اوریزیو از ایتالیا و ساموئل پتی از فرانسه دیگر اعضای گروه داوری این رقابت بودند.

شصت و ششمین جشنواره فیلم کن امشب با معرفی برنده جایزه نخل طلا به کار خود خاتمه می دهد.