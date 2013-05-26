مظلومی؛ جدید ترین گزینه برای سرمربیگری تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حکایت از احتمال قرارگیری پرویز مظلومی در ردیف گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز دارد.

مظلومی که ابتدای فصل گذشته تا آستانه ثبت قرارداد با تیم تراکتورسازی تبریز پیش رفت، گویا امسال نیز برای دومین فصل متوالی در ردیف گزینه های سرمربیگری این تیم تبریزی قرار گرفته است.

پرویز مظلومی فصل گذشته و در نیم فصل دوم هدایت تیم آلومینیوم هرمزگان را به دست گرفت و با تساوی این تیم در خانه سپاهان اصفهان در هفته آخر لیگ دوازدهم بود که تیم تراکتورسازی تبریز توانست پس از پیروزی برابر پرسپولیس تهران به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کند.

مظلومی سابقه حضور در تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان بازیکن را دارد. وی در سال های 56 و 57 پیراهن این تیم تبریزی را به تن داشت و با گلزنی و درخشش در ترکیب تراکتورسازی، به پیراهن تیم ملی نیز رسید.