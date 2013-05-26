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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

دلجو:

سرما تولید زردآلو در جیرفت را کاهش داد/ برداشت 6000 تن زردآلو در جیرفت

سرما تولید زردآلو در جیرفت را کاهش داد/ برداشت 6000 تن زردآلو در جیرفت

جیرفت – خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان از برداشت شش هزار تن زردآو در جیرفت خبر داد.

محمد دلجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت زردآلو در جیرفت اظهار داشت: انواع زرد آلو در این منطقه شامل قرمز شاهرودی، قیصی، کرجی، نخجوان شمس و نژادبومی است.

وی با  اشاره به اینکه طی سال گذشته 9 هزار و 500 تن زردالو از باغات این شهرستان برداشت شد، افزود: در پی سرمازدگی های فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید این محصول به میزان شش هزار تن کاهش یافته است.

دلجو زمان پایان عملیات برداشت زردآلو در جیرفت را اواخر مرداد ماه عنوان و تصریح کرد: در نظر داریم با انجام یکسری تحقیقات درختان سازگار با منطقه را شناسایی و کشت آنها را به کشاورزان توصیه کنیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: شهرستان جیرفت به لحاظ تنوع و هوایی که دارد انواع گوناگونی از محصولات کشاورزی را تولید کرده و یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود.

کد مطلب 2062987

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