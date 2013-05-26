سرما تولید زردآلو در جیرفت را کاهش داد/ برداشت 6000 تن زردآلو در جیرفت

محمد دلجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت زردآلو در جیرفت اظهار داشت: انواع زرد آلو در این منطقه شامل قرمز شاهرودی، قیصی، کرجی، نخجوان شمس و نژادبومی است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته 9 هزار و 500 تن زردالو از باغات این شهرستان برداشت شد، افزود: در پی سرمازدگی های فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید این محصول به میزان شش هزار تن کاهش یافته است.

دلجو زمان پایان عملیات برداشت زردآلو در جیرفت را اواخر مرداد ماه عنوان و تصریح کرد: در نظر داریم با انجام یکسری تحقیقات درختان سازگار با منطقه را شناسایی و کشت آنها را به کشاورزان توصیه کنیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: شهرستان جیرفت به لحاظ تنوع و هوایی که دارد انواع گوناگونی از محصولات کشاورزی را تولید کرده و یکی از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود.