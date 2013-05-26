سرپرست سابق تراکتورسازی بازرس سازمان لیگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مجمع عمومي سازمان ليگ، اعضاي هيئت رئيسه جديد سازمان ليگ انتخاب شدند که طی آن آرش جابری سرپرست تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز بار دیگر به عنوان بازرس هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزیده شد.

مجمع عمومي سازمان ليگ فوتبال امروز در محل اين سازمان برگزار شد و در نهايت اعضاي جديد هيئت رئيسه سازمان ليگ انتخاب شدند.

آرش جابری در این مجمع پس از جعفر جعفری مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی شیراز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

جابری پیش از این به عنوان بازرس سازمان لیگ فوتسال انتخاب شده بود.

در کارنامه جابری سرپرستی تیم فوتبال بزرگسالان تراکتورسازی در سن 20 سالگی، سرپرستی ماشین سازی و تیم فوتسال دبیری تبریز دیده می شود.