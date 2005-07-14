لس آنجلس تايمز: سازمان ملل و آمريكا انفجار ديروز در بغداد را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، استفان دوجاريك سخنگوي سازمان ملل متحد ضمن محكوم كردن چنين بمب گذاري هايي اعلام كرد: افرادي كه اين اعمال را انجام مي دهند نمي توانند براي كشتن غيرنظاميان هيچ گونه توجيهي داشته باشند.

وي تاكيد كرد كشتن كودكان كه اميدهاي آينده هستند با هيچ دليلي قابل قبول نيست.

از سوي ديگر اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز اعلام كرد واشنگتن چنين حملاتي را به طور شديد محكوم مي كند.

كللان گفت: اين نشان مي دهد كه تروريست ها هيچ احترامي براي زندگي افراد بي گناه قائل نيستند حال چه اين افراد مرد باشند و چه زن و كودك.

سخنگوي كاخ سفيد نيز تاكيد كرد براي كشتن افراد بي گناه به ويژه كودكان هيچ توجيهي وجود ندارد.