آلودگی هوا تحت الشعاع اخبار انتخاباتی قرار نگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی افزود: رسانه ها می‌بایست در تمامی جوانب و عرصه ها پی گیر موضوع آلودگی هوا باشند تا بلکه پیگیری های متعهدانه خبرنگاران بتواند جایگزین این سکوت نگران کننده شده و منشاء مصوبات موثر و اقدامات مفیدی در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران و سایر کلان شهرها باشیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان اجرایی به موضوع آلودگی هوای تهران اظهار کرد: این روزها کیفیت هوای تهران به واسطه شرایط مساعد جوی مطلوب است اما این شرایط با کوچک ترین پایداری جوی به مخاطره افتاده و همچون آتش زیر خاکستر می تواند هر لحظه سلامت شهروندان را مورد تهدید قرار دهد.

رشیدی با تاکید بر اهمیت آگاهی کامل از اجزا و اندازه آلاینده ذرات معلق موجود در هوای تهران، تصریح کرد: از آن جایی که این آلاینده با ورود به چرخه گردش خون، تأثیر زیادی در به خطر افتادن سلامت شهروندان دارد، شناخت دقیق ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ذرات معلق ضرورت دارد.

وی با بیان این که یافته های جدید علمی حاکی از این واقعیت است که اثر برخی از ذرات معلق موجود در هوا از طریق هوای تنفس شده توسط شهروندان حتی تا نرون های مغز انسان نیز نفوذ می کند، اضافه کرد: پرداختن به موضوع ذرات معلق و اثرات مخرب آن بر سلامت انسان ها در بین پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در اولویت قرار دارد.

رشیدی پژوهش در زمینه آلودگی هوا و آلودگی صوتی و آموزش و اطلاع رسانی در باره آخرین وضعیت آلاینده های هوا و صدا را از اهم اقدامات این شرکت اعلام کرد و گفت: کیفیت انواع سوخت که در جایگاه های سوخت تهران توزیع می شود را به صورت مستمر و منظم مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج به دست آمده را به منظور اطلاع عموم شهروندان منتشر خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان خاطرنشان کرد: اندازه گیری آلاینده های خاص و خطرناک نظیر آزبست و بنزن، راهبری 93 ایستگاه سنجش و نمایش وضعیت آلودگی هوا و صدا و برگزاری دو کمپین بزرگ آگاه سازی در زمینه آلودگی هوا، از دیگر فعالیت هایی است که در زمینه کنترل آلودگی هوای تهران آنها را در دستور کار خود قرار داده ایم.