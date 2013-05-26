تولید سوخت از ضایعات پلاستیکی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی رضوانی پور- مجری طرح با اشاره به مشکلات زیست محیطی استفاده از مواد پلاستیکی، گفت: استفاده از روش‌های مرسوم دفع ضایعات پلاستیكی چون سوزاندن پلاستیک‌ها در زباله سوزها، دفن آنها در زمین و یا رها كردن آنها در طبیعت، به دلیل مشكلات زیست محیطی و هزینه‌های بالای آنها روش مؤثری برای حل مشكلات ناشی از این ضایعات نیست.

وی با اشاره به پروژه اجرایی شده در این زمینه اظهار داشت: در این تحقیقات با استفاده از پسماندهای پلاستیکی، مایعات نفتی با ارزش مشابه سوخت‌های هیدورکربنی تولید کردیم.

رضوی پور به بیان چزئیات این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: در این روش به منظور بازیافت شیمیایی ضایعات پلاستیكی و همچنین برای انجام بهتر واكنش و كنترل محصولات حاصل از واكنش پیرولیز، از كاتالیست‌های اكسیدی مانند آلومینا، سیلیكا، گل قرمز و غیره استفاده شد.

وی اضافه كرد: در این روش آزمایش‌ها با استفاده از طراحی مناسب راكتور مورد نیاز از جنس فولاد زنگ نزن و بدون همزن به حجم 28/6 لیتر در شرایط نیمه پیوسته انجام شد كه در تمام آزمایش‌ها حدود 95 درصد از مواد اولیه ضایعاتی پلاستیكی به مایعات هیدروكربنی تبدیل شدند.

مجری طرح ادامه داد: نتایج حاصل از آنالیز محصولات به دست آمده از واكنش پیرولیز نشان داد خواصی مشابه سوخت‌های مرسوم نظیر بنزین، دیزل و نفت سفید داشتند.

وی یادآور شد: محصولات گازی و مایع به دست آمده می‌توانند به عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی و یا به عنوان مواد شیمیایی با ارزش در واحدهای صنعتی پایین دستی مختلف استفاده شوند.